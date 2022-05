Tilbød seg å vise vaginaen til friidrettsledere

I en nytt intervju med HBO forteller Caster Semenya (31) om sine utfordringer. Da hun var bare 18 år gammel, tilbød hun å vise frem underlivet sitt til friidrettsledere på grunn av de mange ryktene som verserte rundt henne.

– De trodde sannsynligvis at jeg hadde penis. Jeg sa til dem: «Det er greit. Jeg er en kvinne, jeg bryr meg ikke. Om dere vil se at jeg er en kvinne, kan jeg vise dere min vagina.»

– Som å stikke seg selv med en kniv

Hun fikk sitt store gjennombrudd da hun ble verdensmester på 800 meter i 2009, bare timer etter at Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) hadde uttalt at hun måtte gjennomgå kjønnsbekreftende tester.

Caster Semenya er siden den gang diagnostisert med hyperandrogenisme, hvilket innebærer et naturlig forhøyet testosteronnivå i kroppen.

Siden den gang har også IAAF endret reglene, slik at kvinnelige utøvere med hyperandrogenisme må ta medisiner for å senke testosteron-nivået sitt.

– Det gjorde meg syk, jeg la på meg og fikk panikkangst. Jeg visste ikke om jeg kom til å få et hjerteinfarkt. Det er som å stikke seg selv med en kniv hver dag, men jeg hadde ikke noe valg. Jeg var 18 år, jeg ønsket å løpe, jeg ville delta i OL, det var det eneste alternativet for meg, sier Semenya ifølge The Guardian.

– Må kappe av seg tunga

Medisinske eksperter har kalt tvangsmedisineringen uetisk, men i programmet forsvarer IAAF-advokat Jonathan Taylor det hele og sier at ledende eksperter skriver ut medisinene.

– Du sier det ikke er sunt for meg medisinsk, da er spørsmålet mitt tilbake til deg: Hvorfor sier verdens ledende eksperter at det er det de ville foreskrevet?

Svaret får Semenya til å frese.

– Jonathan må kappe av tunga si og kaste den. Om han ønsker å forstå hvordan det har torturert meg, må han gå og ta de medisinene. Da vil han forstå, sier hun.

Dominique Scott gratulerers av Caster Semenya etter å ha vunnet 5000 meter i det sørafrikanske mesterskapet den 21. april. Foto: Shaun Roy/BackpagePix

I 2018 besluttet IAAF at kvinnelige utøvere med for høye testosteronverdier måtte senke nivåene for å kunne konkurrere på distanser mellom 400 meter og en engelsk mil (1609 meter), ettersom de anser det som at hyperandrogyne får en for stor fordel på mellomdistanse.

Semenya har de siste årene vegret seg for medisinering, og har ikke løpt 800 meter i internasjonale konkurranser siden 2019.

Hun løper nå lengre distanser, og satte i mars personlig rekord på 3000 meter med nesten ti sekunder. Da meddelte hun at hun siktet på å kvalifisere seg til VM i Eugene i USA i sommer.

Etter å ha kjempet en tøff kamp for sine rettigheter i domstolene har Semenya tapt to ganger, i Idrettens voldgiftsrett (CAS) og i en sveitsisk domstol. Hun har anket en tredje gang, nå til den europeiske menneskerettighetsdomstolen.