Oppgitt over RBKs egne krav: – Der har vi vært svake som klubb de siste årene

3.-plass i 2019.

4.-plass i 2020.

5.-plass i 2021.

Det er sluttplasseringene til Rosenborg i Eliteserien siden forrige seriegull i 2018.

Selv om pilen har pekt feil vei, har likevel trøndernes målsetning om seriegull vært udiskutabel hvert eneste år siden. Nå mener Rosenborgs mangeårige sisteskanse André Hansen at det er på tide å stikke fingeren i jorda.

– Der mener jeg vi har vært svake som klubb de siste årene. Vi har pratet om gull når vi ikke har vært gode nok til det. Hva er poenget med det? Du lurer bare deg selv og omgivelsene, sier Hansen.

Etter overgangen fra Odd i 2014, ble Hansen seriemester med Rosenborg fire år på rad. 32-åringen kom inn i en kultur der Rosenborg alltid skulle ta gull.

Og slik mener Hansen det har fortsatt – uten at Rosenborg har hatt forutsetningene til det.

– Mange sier at Rosenborg alltid skal ta gull, men hvor står det skrevet da? Det er jo helt avhengig av laget du har, påpeker André Hansen.

Rosenborg-kaptein Markus Henriksen skjønner hva Hansen sikter til, men er ikke nødvendigvis enig i at det er feil å ha høye forventninger til seg selv.

– Det er jo litt sånn det er i Rosenborg: Det er et helt annet press enn i en del andre norske klubber. Det jeg prøver å si til guttene er at man heller må nyte det. Jeg tror man heller kan vokse på det om man klarer å nyte kulturen som er her og følelsen av at mange bryr seg, sier han.

Mener plass i Europa bør være målet i år

Sju kamper ut i årets sesong er status to seiere, fire uavgjorte kamper og ett tap for Rosenborg. Det gir en foreløpig 8.-plass på tabellen.

Men kanskje enda mer bekymringsverdig: Med få unntak har ikke spillet vært slik Kjetil Rekdal har ønsket det.

– Vi er definitivt lenger unna å være der jeg hadde håpet på nå, sier Kjetil Rekdal til TV 2.

FORTVILT: Kjetil Rekdal var frustert etter HamKam-tapet sist. Hans egen keeper mener derimot at forventningene til Rekdal og Rosenborg er blitt for høye. Foto: Tor Erik Schrøder

André Hansen mener Rosenborg bare må erkjenne at klubben per dags dato er et stykke bak landets beste lag.

– Hvis man skal være med i toppen, så må du prestere over tid. Det gjør ikke vi per dags dato. Det kjennetegnet oss også litt i fjor, sier Hansen.

– Er du der at du tenker at gull i år er urealistisk?

– Ja, nja... Jeg synes det er for tidlig å snakke om det. Men med tanke på hvor vi startet i januar og hvordan vi var like før sesongstart, så tenker jeg at en Europa-plass er mest realistisk. Samtidig vant jo Leicester gull med et verre utgangspunkt. Men «njæææ», jeg tror ikke vi skal begynne å snakke om det i år, sier Hansen.

Han tror det kan virke mot sin hensikt å snakke seg selv for mye opp.

– Vi ønsker jo å lokke mye folk til Lerkendal og å engasjere folk, men jeg tror det kan være fint å ha en mer «down to earth»-holdning. I stedet for å si at vi skal ha gull, så kan vi si at «gull blir tøft, men vi skal gjøre det vi kan for å komme så høyt som mulig». Det synes jeg er fair, sier Hansen.

– Har sett ut som et nedrykkslag

Etter flere tøffe Rosenborg-år, peker keeperen på at det kan ta tid å bygge opp et nytt lag.

Store utskiftninger krever gjerne litt tid. Det samme gjør et nytt trenerteam og et nytt tankesett. Samtidig styrer man sjeldent over skader. Ei heller har du kontroll på hva andre lag gjør.

Hansen mener slike faktorer gjør det vanskelig å gjøre krav på gull hvert eneste år.

– Per dags dato er vi for ustabile. Mot Sandefjord var vi fantastiske og kunne vunnet seks eller sju null, men så ser det veldig dårlig ut mot HamKam. Det er ikke tvil om at vi må akselere utviklingen. Vi kan ikke se brukbare ut en helg og så se ut som et nedrykkslag i neste kamp, sier Hansen.

Både han og Kjetil Rekdal peker på at det i førsteomgang for Rosenborgs del handler om å bli bedre med ball på egenhånd. Enten i form av bedre pasningsspill – eller at man klarer å ta av press ved å gå forbi folk.

– Vi må få tatt ned ballen og spilt en, to og tre pasninger etter hverandre sånn at vi får litt ro. Nå går det i rykk og napp med oss. Vi verner ikke om ballen på den måten vi ønsker, sier Kjetil Rekdal.

Han sier rett ut at det var fortvilende å se sitt eget lag mot HamKam sist.

Nå venter Haugesund på hjemmebane torsdag kveld. Nå håper RBK-kaptein Markus Henriksen at Rosenborg tar med seg noen gode prestasjoner fra Lerkendal og bygger videre på det.

– Det er ingen tvil om at det ikke lukter gull av det vi har prestert de første sju serierundene, men kravet om ønsket om å bli best i Norge tror jeg alle føler på. Så er det nok viktig å leve i nuet og tenke prestasjon. Gjør du det, så vil resultatene komme, sier Markus Henriksen.