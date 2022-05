Salah får kritikk i Real Madrid: – Det er nedverdigende

Champions League-finalen mellom Liverpool og Real Madrid ser du lørdag fra kl.19.00 på TV 2 og TV 2 Play!

Etter at Liverpool slo ut Villarreal i den første semifinalen i Champions League, kom den egyptiske superstjernen med et ønske om finalemotstander.

– Jeg ønsker å møte Madrid. Jeg må være ærlig, sa Salah.

Den umiddelbare tolkningen av uttalelsen var at egypteren ønsket revansj etter 2018-finalen da Sergio Ramos pådro ham en albueskade og Real Madrid stakk av med nok et trofé.

Det har Salah også bekreftet i ettertid.

– Vi tapte finalen i 2018. Det var en trist dag for oss alle. Nå er det tid for revansj, sa han i et intervju med Sky Sports.

– Nedverdigende

Likevel har ønsket om å møte Real Madrid i finalen ikke blitt tolket i beste mening av alle spillerne hos de helhvite fra den spanske hovedstaden.

– Det er en uttalelse som alle kan tolke som de vil. Jeg er hans motstander og for meg er det nedverdigende mot Real Madrid-logoen, mot spillerne, sier Real Madrids midtbanespiller Federico Valverde.

Under Real Madrids mediedag på treningsanlegget i Valdebebas tirsdag tok TV 2 temperaturen på mottakelsen av Salahs uttalelser.

Keeper Thibaut Courtois ser slik på det:

– Jeg antar at han vil spille mot oss på grunn av finalen i 2018. Jeg var ikke med på det, men vi spilte mot dem igjen i kvartfinalen i fjor, og da vant vi igjen. Jeg antar de vil møte oss, de vet vi er en stor klubb med en stor historie, så det blir en stor finale. Vi ser frem til det, så får vi se hvem som kommer best ut av det.

– Valverde beskrev uttalelsen som nedverdigende. Er du enig?

– Vi kan alle tenke oss til hva han mente. Salah burde si hva han mente med det. Jeg tror ikke han mente å være respektløs ved å si at vi ville vært en lettere motstander enn Manchester City, for de har slått City tidligere denne sesongen. Jeg tror det handler om historien fra den forrige finalen mellom oss, sier Courtois til TV 2.

Klare til kamp: – Vi er Madrid

Marco Asensio ble byttet inn ett minutt før slutt i 2018-finalen mot Liverpool. Han har også fått med seg uttalelsene til Salah.

– Det er hans greie. Jeg vet ikke hvorfor han sa de ordene. Jeg antar at det var på grunn av den forrige finalen da han ikke kunne spille hele kampen og vi vant. Vi ønsket også å komme til finalen, men det var det samme for oss hvem vi møtte, sier Asensio til TV 2.

– Liverpool er en stor klubb med spillere som Salah, som er en veldig stor spiller, som har scoret mange mål, og som trolig er deres viktigste spiller. Vi vet at de kommer til å gjøre det vanskelig for oss, de er et veldig hardtarbeidende lag med en stor trener. Vi skal prøve å spille vår kamp og bruke våre styrker til å vinne denne kampen, legger han til.

– Er du enig med Valverde i at det var en nedverdigende uttalelse av Salah?

– Alle spillere ønsker å spille mot Real Madrid, for det er verdens største klubb og den med flest Champions League-trofeer. Jeg tror ikke bare det gjelder Salah, jeg tror alle har lyst til å prøve å slå oss. Men det er derfor vi er der vi er. Vi er Madrid. Vi er laget å slå i Europa. Jeg tror det var det han mente.

Lagkameraten Éder Militão, som forventes å starte sentralt i Real Madrid-forsvaret som skal forsøke å stoppe Salah, svarer slik om uttalelsene:

– Det får være opp til hver enkelt å mene hva de vil om det. De som vil, kan ha noe imot Real Madrid, men vi er klare. Vi skal spille.

– Er det uttalelser som motiverer dere?

– Motivasjonen kommer innenfra, av å spille en finale og av å være Real Madrid-spiller, sier Militão til TV 2.

Trenger ikke Salah-motivasjon

Den tyske midtbanegeneralen Toni Kroos har, med sine tre Champions League-trofeer på CV-en, ikke bruk for Salahs ord til å fyre seg opp.

– Jeg tenker ingenting om det. Jeg leste det ikke engang, for å være ærlig. Jeg trenger ikke mer motivasjon før en Champions League-finale. Hvis jeg trenger mer motivasjon før en Champions League-finale, da er noe galt, sier Kroos til TV 2.

Mohamed Salah møter pressen onsdag ettermiddag under Liverpools mediedag i forkant av finalen. Der vil uttalelsene garantert bli tema nok en gang.

Real Madrid-trener Carlo Ancelotti innrømmet at uttalelsene «kan være en motivasjon» for spillerne hans.

– Men Real Madrid tapte en finale i Paris mot Liverpool. Det kan også være tid for revansj for oss, sier italieneren med glimt i øyet.

Han sikter til 1981-finalen som Liverpool vant 1-0.

Real Madrid møter Liverpool til Champions League-finale på Stade de France i Paris på lørdag. Kampen ser du på TV 2 og TV 2 Play fra klokken 19.00.