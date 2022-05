Thor Magne (53) så kreften boble under huden – nå advarer han andre

Det hele startet som en liten flekk på ryggen vinteren 2020.

– Jeg pusset tennene og da sa samboeren at jeg hadde en stygg, svart, liten flekk på ryggen som ikke hadde vært der før. Jeg hadde ikke sjans til å se den selv. Jeg fikk streng beskjed om å dra til legen. Det tok bare to dager før jeg var der, så det må jo nesten ha vært norgesrekord, sier Thor Magne Engerbakk (53).

På legekontoret får han flekken fjernet og prøvene blir sendt inn. En drøy uke senere ringer telefonen, og Thor Magne får beskjed om å komme tilbake.

– Jeg skjønte med en gang at det ikke var noe positivt. Kreft ble konstatert og jeg ble sendt videre til sykehus for å skjære mer i ryggen.

– Hva tenkte du da ordet «kreft» ble sagt?

– Aller først tenker man på død, det gjør nok veldig mange. Det blir et sjokk på en måte. Samtidig tenkte jeg det «bare» var en føflekk og at det må ha gått bra nå som jeg hadde fått fjernet den, men der tok jeg feil.

Full spredning

Nye undersøkelser viste nemlig at kreften hadde jobbet under huden hans, og bort til lymfeknuter under armen. Igjen måtte han operere. De fjernet alt de fant, i tillegg til muskler. Thor Magne ser tilbake på operasjonen som heftig, men han trøstet seg med at det hele trolig var over. Igjen tok han feil.

Allerede på den første tremånederskontrollen etter operasjonen hadde kreften spredt seg til lever og lunger. Deretter til skjelettet i ryggen.

– Det var full spredning. Da var det ille, og jeg skjønte på legene at det var dramatisk. Jeg la meg på kvelden og kunne se stadig flere kuler dukke opp under huden.

PÅ SYKEHUSET: I to år har Thor Magne gått gjennom heftige runder med immunbehandling. Under behandlingen fikk han flere betennelser og har vært innlagt med høy feber over lang tid. Foto: Privat

Hele livet har 53-åringen vært et konkurransemenneske. Også denne gangen havnet han i kampmodus. Han ble satt på immunbehandling. Dersom dette ikke fungerte, var det ikke noe mer å gjøre, ifølge legene. Heldigvis ga behandlingen gode resultater.

– Denne immunterapien fantes ikke for bare få år siden. Hvor hadde du vært i dag, dersom du ikke hadde fått den tror du?

– Det er nesten garantert at jeg ikke hadde levd i dag. For kort tid siden var det langt under ti prosent som overlevde. I dag lever 55 prosent lever etter fem år. Det er ikke mange nok, men det er en fantastisk forskjell fra så godt som ingen til over halvparten, påpeker han.

Norge i verdenstoppen

Ole Alexander Opdahlshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, roser Thor Magne for at han dro til legen så fort han oppdaget flekken.

– Det er fordi vi vet at det å gå til lege er vi menn litt tregere på enn det kvinner er. Både fordi at vi ikke er så godt trent til å skjønne når vi bør ta kontakt med legen, og når vi skjønner at vi bør det, så tenker vi at det går over.

VERST I KLASSEN: Ole Alexander Opdahlshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, sier vi nordmenn er for dårlige til å følge med på egen kropp. Foto: God morgen Norge

Ifølge Kreftforeningen sine undersøkelser, er det flere årsaker til at Norge ligger i verdenstoppen når det kommer til forekomst og dødelighet av føflekkreft. En av årsakene er at vi er mye ute i sola når vi først har den. Vi er også lysere i huden enn folkeslag lengre sør, og blir dermed lettere solbrent.

Ole Alexander påpeker at vi i tillegg ikke alltid er like flinke til å smøre oss, som for eksempel hvis vi er på en fotballkamp eller holder på ute i hagen. Derfor viser forskning at det er vanligere å bli solbrent i Norge enn på solreise, hvor man er mer obs på dette.

Nå som vi nærmer oss sommerferie, har han derfor fem solråd mot hudkreft.

– Begrens tiden i sterk sol, oppsøk skyggge, bruk klær og skygge som beskytter, bruk rikelig med solkrem med faktor 30 eller høyere og ikke bruk solarium.

Den assisterende generalsekretæren påpeker at vi også trenger sola for å få D-vitamin og at hvor mye den enkelte må beskytte seg i sola, avhenger blant annet av hudtype, tid på dagen og året, og hvor sterk sol det er der du er.

Usikker fremtid

I dag har Thor Magne lagt bak deg 28 runder med immunterapi, og skal gå på dette en liten stund til før kroppen skal få en pause. Siste scanning viste at det ikke er liv i svulstene, men kreften fortsatt er i kroppen.

Nå er han spent på hvordan kroppen vil reagere etter to år med immunterapi. Én ting han er rimelig sikker på, er at han kommer til å dø av kreften og ikke med den.

– Jeg har ingen garantier, men jeg har uansett fått mer tid og jeg er i fysisk god form, selv om jeg har fått en del heftige bivirkninger av behandlingen. Jeg er i utgangspunktet optimist, men jeg er forberedt på at det kommer noe mer, så jeg tar en dag av gangen.

– Har kreftdiagnosen endret deg på noen måte?

– Ja, uten tvil. Jeg setter stor pris på familie og venner. Også er jeg mye ute i naturen og er aktiv. Det er kanskje rart å si det, men jeg legger merke til ting i naturen som jeg ikke har sett før og ser annerledes på verden. Småting, som jeg irriterte meg over før, blir helt uvesentlig.

BRUKER TIDEN I NATUREN: På de gode dagene tilbringer Thor Magne dagene sine i naturen. Foto: Privat

Både han og Ole Alexander oppfordrer alle til å følge med på egen kropp, og ikke nøle med å oppsøke fastlegen dersom man ser noe mistenksomt.

– Jo tidligere du oppdager det, jo bedre og enklere er behandlingen. Vi må bli flinkere på dette, og hvis man har en partner kan man hjelpe hverandre med å se de stedene man ikke så enkelt ser selv. Det kan utgjøre en enorm forskjell, sier Ole Alexander.