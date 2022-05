Bråthen forklarer seg igjen: – Skulle ønske de jeg drepte var i live

På dag seks i rettssaken mot Espen Andersen Bråthen (38) vil han plutselig fortsette forklaringen sin igjen.

Bråthen er tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk og 13 trusler etter angrepet på Kongsberg den 13 oktober i fjor.

– Jeg beklager til alle jeg har skutt en pil mot og kastet en kniv mot. Jeg skulle ønske de jeg drepte var i live, sier Bråthen.

Bråthen er i retten åpen om at målet hans den 13. oktober var å drepe så mange som mulig. Til nå har rettssaken handlet om det som skjedde på Coop Extra-butikken i Kongsberg. Den siste uken av bevisførselen vil dreie seg om det som skjedde i Hyttegata.

– Går litt dårlig

Bråthen sier at det som skjedde på Coop Extra ikke gitt etter planen.

– Jeg tenkte at jeg har ikke drept noen ennå, så dette går litt dårlig. Jeg tenker at jeg må gå inn i boliger. Det var ikke noe jeg hadde tenkt på forhånd, men jeg tenker nå at jeg må gå inn i boliger og åpne dørene, sier Bråthen.

Han har vært innlagt på psykiatrisk sikkerhetsavdeling på Dikemark siden angrepet. De tre rettsoppnevnte sakkyndige som har vurdert Bråthens psykiske helse er samstemte om at han er paranoid schizofren.

Onsdag morgen forklarer han seg svært detaljert om hendelsesforløpet i Hyttegata. Bråthen sier blant annet at han var opptatt av å ikke oppholde seg på samme sted for lenge, slik at det skulle bli vanskelig for politiet å ta ham.

DREPT: Liv Beri Borge (75) og Gunnar Erling Sauve (75) ble to av Bråthens ofre. Foto: Privat

Gunnar Erling Sauve (75) og Liv Berit Borge (75) ble to av Bråthens ofre. De hadde funnet kjærligheten i voksen og alder og planla en romantisk ferie da Bråthen tok seg inn i leiligheten deres.

– Jeg knuste ruta og åpnet døren inn til det eldre paret fra innsiden, forklarer Bråthen.

Gun Marith Madsen (78), Hanne Merethe Englund (56) og Andréa Meyer (52) ble også drept i Hyttegata.

– Høres veldig rart ut

Da Espen Andersen Bråthen forklarte seg på rettens første dag, fortalte han at bakgrunnen for angrepet var at han var overbevist om at han kom til å bli blind.

– Hva tenker du om at du har tatt livet av fem mennesker? spør forsvareren.

– Jeg angrer veldig på det.

– Du snakker om at du trodde du skulle bli blind og at du tror på gjenfødelse. Synes du dette gir fornuftig mening?

– Nei, jeg har tenkt på det i ettertid. Det høres veldig rart ut.

– Du tenkte det var fornuftig den 13. oktober?

– Jeg var helt sikker på at jeg skulle bli blind. Det var derfor jeg gjorde det, sier Bråthen på spørsmålene fra forsvareren, advokat Fredrik Neumann.

FORSEGLET: Døren til Espen Andersen Bråthen (38) har vært forseglet siden 13. oktober i fjor. Foto: Lars Nyland / TV 2

I avhør forklarte Bråthen at han trodde han ville bli gjenfødt dersom han gjennomførte hellig krig.

– Jeg tenkte for halvannet år siden at de med skjegg har drept et menneske. Hvis jeg drepte et menneske så ville jeg bli født på ny med skjegg.

– Hva er poenget med det skjegget?

– Jeg vet ikke, svarer Bråthen.

Følte seg overvåket og forfulgt

Selv om psykiaterne som har vurdert Bråthens psykiske helse mener at han har dårlig innsikt i sin egen sykdom, så forteller Bråthen åpent om at han over lengre tid har hatt vrangforestillinger om at han ble overvåket og forfulgt

– Hvis jeg skulle lufte og åpne vinduene synes jeg at jeg hørte noen gå forbi på utsiden og skrike og si noe til meg, sier han og fortsetter.

Forsvarer Fredrik Neumann vil vite om han har vært mye alene.

– Jeg fikk en litt dårlig start på livet, og så har jeg prøvd å komme meg hele tiden.

TILTALEBENKEN: Espen Andersen Bråthen sitter ved siden av forsvareren sin når han forklarer seg i Hokksund tinghus. Rettstegning: Ane Hem.

– De vennene jeg hadde på ungdomsskolen - jeg så ikke på de som noen ordentlig venner. Jeg har prøvd å reise meg opp alene da.

– Hvordan har du gjort det?

– Jeg har vært alene de siste ti årene og leid forskjellige steder i Kongsberg for å bo. Så har jeg vært alene de siste ti årene. Det er vel lengre enn det. De siste 15 årene har jeg vært alene.

Da han forlot leiligheten sin med mål om å drepe så mange som mulig, hadde han ikke på seg sko. Forsvareren spør i retten om det var bevisst.

– Det var fordi at de som overvåket leiligheten min ikke skulle skjønne hva jeg skulle. De kunne komme ned den trappa og skyte meg, sier han.

– Medisinene hjelper

Da de første meldingene om angrepet kom, ble det sagt at gjerningsmannen var islamsk konvertitt. I retten kommer det frem at han på et tidspunkt har leflet med islam som religion og ideologi.

Han skal tidligere også ha vært interessert i fascisme, nazisme og kristendom.

Bråthen sier i retten at han i ettertid ser at han aldri har vært ordentlig religiøs, og at angrepet ikke har noen sammenheng med islam.

I avhør har han også forklart at grunnen til at angrepet skjedde nettopp 13. oktober, var fordi han var tom for mat. Et av dokumentbevisene i saken er et bilde av Bråthens kjøleskap, som viser at dette ikke stemmer.

– Det virker som du skjønner mer av dette nå. At disse tingene ikke stemmer? sier forsvareren.

– Ja, jeg får noen medisiner nå, svarer Bråthen.

TV 2 har tidligere erfart at blodprøvene som er tatt av Bråthen etter angrepet viser at han ikke var påvirket av noen former for rus den 13. oktober.

– De medisinene jeg får hjelper. Jeg har tenkt mye på dette på Dikemark. Det jeg har gjort skulle jeg vært foruten. Jeg skulle ikke ha gjort det, sier han.

Etter at Bråthen har forklart seg i om lag 45 minutter tar retten en pause. Resten av onsdagen skal fire vitner og fornærmede som var i Hyttegata forklare seg.