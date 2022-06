En halvfeit direktør ligger død i en blodpøl i sin egen overdådige stue. Hentesveisen er bragt i uorden av en stump gjenstand. Hans bleke, slanke og mye yngre kone tenner en ny sigarett når det knaser i grusen i oppkjørselen.

Det er de tyske detektiv-heltene Derrick og Klein som ankommer. åstedet. I en BMW 730. Året er 1977 og jeg er akkurat gammel nok til å få se Detektimen alene en fredag kveld.

Dette er mitt første møte med BMWs nye 7-serie. Jeg fascineres mer av bilen enn av mordmysteriet. Så stor, så elegant og så luksuriøs! Etter dette første TV-møtet har mye skjedd på bilfronten. Veldig mye til og med.

Elektriske BMW i7 følger opp lange 7-serie-tradisjoner, med klassiske sedan-linjer, mye utstyr og god plass. Dette er fortsatt en direktørbil – uten tvil.

Elektrisk 7-serie

Nye 7-serie skulle først og fremst ta opp kampen mot Mercedes S-Klasse og etter hvert også Audi A8.

Dette bil-trekløveret har siden kjempet om luksusbil-kjøpernes gunst, skulder mot skulder – eller kanskje rettere sagt skjerm mot skjerm.

Forleden var vi i Tyskland for å teste den helt nye BMW iX M60, les mer om det her. Da kom plutselig flashbacket til høstkvelden i 1977. På vei til hotellet vi skal bo på, får jeg et lite glimt av en bil i sidesynet når jeg skal parkere testbilen. Nemlig den nye luksusbilen BMW i7. Den er parkert utenfor hotellet. Denne gangen helt uten mord og falmede detektiv-helter, men jeg tenker det samme som for 45 år siden: Dæven så stor, så pampete og luksuriøs.

Foran hotellet står en, bokstavelig talt, stor overraskelse i form av helt nye, elektriske BMW i7.

Elementer fra iX-serien

Bilen er like interessant fortsatt. Nå heter den forresten i7. For de som er ukjent med BMW-terminologien, betyr det at den er helelektrisk

I kjent 7-serie-tradisjon er bilen stor. 539 centimeter for å være nøyaktig. Vi snakker dermed ikke bare om litt stor – men veldig stor bil og en lengde langt over den store BMW iX- SUV-en jeg kommer med som «bare» er 495 centimeter.

Apropos iX: i7 deler både en del designelementer og ikke minst teknikk fra SUV-en. I7 som står her er en i7 xDrive60.

Den er ganske nær iX50 både når det gjelder batteristørrelse, effekt og ladehastighet.

Vi snakker om batteri på drøyt 100 kWt, en effekt på 400 kW / 544 hk og rause 745 Nm i moment.

Det er nok til å sende luksusbilen på 2.715 kilo fra stillestående til 100 km/t på bare 4,7 sekunder. Toppfarten er 240 km/t og rekkevidden skal ligge rundt 600 kilometer. Den lader, som iX, på 195 kW. Strømforbruket oppgir BMW til mellom 18,4 og 19,6 kWt.

En skjerm på 31-tommer (!) er tilgjengelig som tilleggsutstyr og sikrer underholdningen i baksetet.

Kino i baksetet

Høres dette snaut ut, vil trolig en i7 M70 med 650 hk dukke opp etter hvert. Om det er veldig aktuelt for kjøpegruppen vet vi ikke, men i7 kan både ha taklast og trekke tilhenger på inntil 2.000 kilo.

Vi har vel kanskje mer tro på at kundene fascineres av baksete-underholdningen. Med BMW Theater Screen, som elegant felles ned fra taket, får man en 31-tommers skjerm med 32:9 panoramaformat og 8K-oppløsning.

Da forvandles baksetene til en eksklusiv kinosal hvor passasjerene kan velge sine favoritter fra en rekke ulike strømmetjenester.

Foran i bilen ligger fokuset på brukeropplevelsen og siste generasjon av iDrive-operativsystemet. Også i7 er utstyrt BMW Curved Display, som vi kjenner fra i4 og iX. Bilen har også ny type lys- og funksjonslist på instrumentpanelet og dørene som gir en litt spesiell opplevelse – både visuelt og gjennom berøring. Slik var det ikke i bilen til Derrick ...

Der jeg tilbake i -77 var i nesegrus beundring over de doble runde frontlyktene og den elegante grillen med de to velkjente BMW-nyrene, møter man her en nytolkning. Grill-nyrene er definitivt der fortsatt, men de har vokst voldsomt. Lyktene er ikke lengre runde, men smale og rektangulære og plassert over hverandre. Selve grillen er omkranset av en smal lyslist.

En liten smakebit av interiøret, med skjermer og midtkonsoll, i i7.

Flere biler er allerede solgt i Norge

– BMW i7 kommer til Norge. Det bekrefter Marius Tegneby som er kommunikasjonsdirektør hos den norske BMW-importøren.

– Vi kommer kun til å ta inn modellen med firehjulsdrift. Interessen rundt bilen er vært god. Det er allerede tegnet kontrakt på et trettitalls i7, forteller han videre.

Mercedes er nok fortsatt hovedkonkurrenten med sin store EQS. Den har blitt levert i over 200 eksemplarer så langt.

– Vi kommer nok til å selge flere når kundene får se og prøve bilen. De første bilene kommer i løpet av sommeren. Bestiller man nå, regner vi med å kunne levere innen utgangen av året, sier Tegneby til slutt.

Prislappen på herligheten ligger på fra ca. 1.170.000 kroner.

Hvem som drepte direktøren? Det husker jeg ikke, men det var sikkert hovmesteren ... Bilen derimot husker jeg altså godt. 7-serie er et ikon og nå ruller den videre som elbil.

Video: Her kan du se en kort video-snutt av nye BMW i7