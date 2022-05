Mange venter lenge med å legge om fra vinter- til sommerdekk. Dette gjelder særlig de som har piggfrie vinterdekk.

Her er det ingen fastlagte frister for når du MÅ skifte. Da er det fort gjort at man tenker det kan utsettes til neste uke. Og så uken etter det igjen...

Men det er absolutt ikke smart å kjøre rundt med vinterdekk på sommerføre. Dette kan påvirke bilens kjøreegenskaper sterkt. Ikke minst går det ut over bremselengden. Vinterdekk er mye mykere enn sommerdekk. Det får konsekvenser her.

Syv meter lenger

NAF har nå testet forskjellen mellom sommer- og vinterdekk på sommerføre.

– Det er skremmende hvor mye lengre tid man bruker på å stoppe med piggfrie vinterdekk enn med sommerdekk, sier Jan Harry Svendsen I NAF.

– I 80 kilometer i timen har bilen med vinterdekk syv (7) meter lengre stopplengde. Det tilsvarer en og en halv billengde. Det er dramatiske tall og viser hvorfor det er så viktig å legge om fra vinterhjul til sommerhjul, sier NAF-rådgiveren.

Ville brukt nesten en halv kilometer på å stoppe!

En og en halv billengde, eller syv meter, skiller stopppengden på den blå bilen med sommerdekk og den hvite med vinterdekk.

Hver centimeter teller

Testen ble gjennomført på lukket bane. Hastigheten var 80 km/t. Bilene i testen var to Opel Mokka-e, der den eneste forskjellen mellom de to var at den ene hadde sommerdekk montert, mens den andre bilen var utstyrt med piggfrie vinterdekk.

– Piggfrie vinterdekk fungerer godt om vinteren og når temperaturene er lave, men når gradestokken nærmer seg 10 varmegrader mister piggfrie vinterdekk egenskapene sine. Resultatet er dårligere veigrep og ikke minst lengre bremselengde, sier Svendsen.

NAF advarer mot å kjøre med piggfrie vinterdekk gjennom sommeren. Det kan i verste fall føre til at man blir innblandet i en ulykke som kunne vært unngått med sommerdekk på bilen.

– I en kritisk situasjon teller hver centimeter. Syv meter kan være forskjellen på en alvorlig ulykke eller å avverge en farlig situasjon. Kommer det et barn ut i veien foran deg er det ikke sikkert at du har syv meter ekstra til rådighet, sier NAF-rådgiveren.

Syv meter er langt når det handler om nødbrems. – Det kan være forskjellen mellom en alvorlig hendelse og en alvorlig ulykke, i følge NAF

Legge om ved ti grader

Da testen ble gjennomført var temperaturen 12 varmegrader og det var tørt. Høyere temperaturer og regn vil gjøre at stopplengden øker.

– Våt veibane vil gjøre at bilen med piggfrie vinterdekk bruker enda lengre på å stoppe. Det samme skjer om temperaturene i luften og asfalten stiger. Vinterdekk krever nemlig kulde for å fungere slik de skal, sier Svendsen.

NAF sitt klare råd til landets bilister er å legge om til sommerdekk når temperaturen kryper over 10 grader.

– Frem mot sommeren har vi flere utfartshelger, og vi oppfordrer alle bilførere til å sjekke at dekkene er tilpasset føret. Du bør sjekke både type dekk og mønsterdybden, og sikre at bilen er skodd for de forholdene du møter. Nord i landet er det fortsatt vinterlig flere steder, mens sørpå er det mye varme og da må sommerdekkene på, sier Svendsen.

