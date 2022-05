Sjømannskirken: – Dette er skremmende vanlig

En antatt gjerningsmann skal først ha drept sin egen bestemor og deretter gått inn på en barneskole i Texas og skutt rundt seg.

Enn så lenge er to lærere og 19 barn bekreftet omkommet, som følge av skytingen.

Leder av sjømannskirken i Houston, Øystein Hafstad Bang, sier samfunnet er dypt preget av hendelsen.

– Det er en tragedie som helt tydelig går inn på samfunnet. Ikke bare i denne byen, men i staten Texas. Dette er en stat hvor skyteepisoder dessverre er skremmende vanlig, sier Hafstad Bang til God Morgen Norge onsdag.

– Skremmende

Lederen av den norske Sjømannskirken mener likevel at denne hendelsen skiller seg ut, noe han har merket på uttalelser fra både lokalpolitikere og andre profilerte personer i USA.

– Så dette er skremmende rett og slett, sier Hafstad Bang.

Det var tidlig på dagen i USA da lederen ble gjort oppmerksom på hendelsen gjennom lokale medier. Nå, flere timer senere, sier han at det så smått begynner å dukke opp bilder av ofrene i tragedien.

– Det er ekstra tungt å se. Mediene er raskt ute og da blir det ekstra sterke inntrykk, forteller han.

Frykter tallene vil stige

Gjerningsmannen er antatt å være 18 år og skal ha tatt seg inn på skolen med et håndvåpen og muligens en rifle, ifølge den lokale guvernøren i byen, Greg Abbot.

Enn så lenge har ingen kunne fastslå en mulig forbindelse mellom den antatte gjerningsmannen og barneskolen.

I tillegg til de som allerede er bekreftet omkommet, skal flere være sendt til sykehus.

– Hva vet vi om tilstanden til dem?

– Det er stort behov for blodgivere. De frykter at tallene kommer til å stige. Dette er er lite sted og sykehusressursene er selvfølgelig sprengte, så det er dramatisk.

Barn går med gjennomsiktige skolesekker

Dette er ikke den første skoleskytingen i USA, men flere omtaler den som en av den verste i staten Texas, noe Hafstad Bang sier samfunnet bærer tydelig preg av.

– Det er noe man blir påminnet om stadig vekk her. Det henger skilt på døra til butikken om at det er ikke er lov å ta med pistoler inn. Skolebarna i nærheten av der jeg bor går med gjennomsiktige skolesekker for at ingen skal kunne skjule at de har med noe ulovlig inn på skolen og det er ofte metalldetektorer for å komme inn, sier lederen.

Han legger til:

– Dette våpenet er kjøpt på helt lovlig vis i butikk og det er alt for lett.

Hafstad Bang håper dette er en praksis som nå kanskje kan endre seg på sikt.

– Mitt personlige håp er at de (myndighetene journ. anm) ikke bare kommer med velmenende ord, men heller noe som kan føre til en handling. Det er det veldig mange her som håper på og som har uttalt seg om, at det ikke bare blir med ordene, men nå må det faktisk skje noe.

Joe Biden: – På tide å reagere

Kort tid etter skytingen gikk USAs president ut og uttrykte sin sorg og frustrasjon over skytingen.

Samtidig benytter han anledningen til å slå hardt ned på dagens våpenlov.

– Jeg hadde håp om at jeg som president aldri måtte gjøre dette igjen. Enda en massakre. Nå på en barneskole, sa Biden.

Presidenten slår kraftig ned på dagens våpenlov, og understreker at noe må gjøres, og det fort.

– Hvor i Guds navn er ryggraden vår? Det er på tide å reagere. Vi kan gjøre så mye mer. Vi MÅ gjøre mer. Våre bønner går ut til foreldrene som nå ligger i sengen sin og som prøver å finne ut av om de noen sinne vil klare å sove igjen, og hva de skal si til barna sine som fortsatt lever,