– Vi blir holdt som gisler av 50 senatorer

– Jeg kommer ikke til å snakke om basketball.

Slik innledet Golden State Warriors-trener Steve Kerr (51) sin pressekonferanse før nattens oppgjør mot Dallas Mavericks.

Deretter holdt han en rørende og kraftfull tale der han uttrykte sin fortvilelse etter nok en tragisk masseskyting i USA. Kerrs ord har fått stor oppmerksomhet i USA og blir hyllet i sosiale medier.

ETT MINUTTS STILLHET: Steve Kerr er lei av at man hedrer ofrene og aldri gjør noe mer for å hindre at det samme skal skje igjen. Foto: TOM PENNINGTON

– Lei av ett minutts stillhet

19 barn og to voksne ble drept da en mann gikk og skjøt rundt seg på en barneskole i Texas. Nylig var det også en masseskyting i Buffalo, mens kirkegjengere overmannet en potensiell massedrapsmann i en kirke i Orange County, California.

– Når skal vi gjøre noe? Jeg er lei. Jeg er lei av å sitte her og komme med kondolanser til de knuste familiene som er der ute. Jeg er så lei. Unnskyld meg. Jeg beklager. Jeg er lei av ett minutts stillhet. Det er nok, sier Kerr.

Han går hard ut mot landets folkevalgte, og spesielt senatorene som fortsatt ikke har vedtatt en lov om bakgrunnssjekk i forbindelse med våpensalg.

– Det er 50 senatorer som akkurat nå nekter å stemme over «HR8», som er en bakgrunnssjekk-lov som ble vedtatt i representantenes hus for noen år siden. Den har bare ligget der i to år. Det er en grunn til at de ikke vil stemme over det: for å beholde makten, freser Warriors-treneren.

– Jeg ber deg, Mitch McConnell, og alle dere senatorer som har nektet å gjøre noe med vold, skoleskytinger og supermarkedskytinger – jeg spør dere: Skal dere sette dere eget ønske om makt foran livene til våre barn, våre eldre og våre kirkegjengere? For det er sånn det ser ut, fortsetter han.

Derfor blir det ikke strengere våpenlover

– Holder oss som gisler

Kerr har fått nok av at man tilbyr kondolanser, holder et minutts stillhet og fortsetter som om ingenting har skjedd, og uten å gjøre noe som kan endre situasjonen.

– Jeg er lei. Jeg har fått nok. Vi skal spille kveldens kamp, men jeg vil at alle som er her, alle som hører på dette, til å tenke på sitt eget barn eller barnebarn, sin egen mor eller far, søster eller bror. Hvordan ville du følt deg om dette skjedde med deg i dag?

Derfor er også meldingen til politikerne krystallklar:

– 50 senatorer i Washington holder oss som gisler. Innser du at 90 prosent av amerikanere, uavhengig av politisk parti, ønsker bakgrunnssjekker? Universell bakgrunnssjekk. 90 prosent av oss. Vi holdes gisler av 50 senatorer i Washington som nekter å stemme over det, selv om det er det amerikanerne ønsker. De vil ikke stemme over det fordi de ønsker å holde fast ved sin egen makt. Det er patetisk. Jeg har fått nok.

Politiet i Texas: – Mistenkte handlet alene

– Stille i garderoben

Golden State Warriors tapte kampen 109-119, men leder 3–1 sammenlagt i semifinalen hvor det er førstemann til fire seirer.

Etter kampen satte Kerr ord på stemningen i garderoben før kampen.

– Det var en stille visshet om hva som hadde skjedd. Det var veldig stille i garderoben før kampen. Jeg følte at min jobb som trener var å få laget klart til kamp.

– Men det var vanskelig å holde fokus på en sånn dag. Sjokket, sinnet og sorgen preget alle spillerne og alle som var til stede, sa treneren.

