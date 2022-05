Ga opp både Norge og Europa – nå kan det bli comeback

De har lange luksusbil-tradisjoner og en merkevare som lenge var blant de sterkeste i bilverdenen. Men så kom nedturen.

Først med tyske biler som yppet seg kraftig. Så meldte også japanerne seg på. Og det ble snart tydelig at Cadillac sov i timen. De tok ikke konkurrentene på alvor – noe som var en alvorlig feilberegning.

I USA ble de fullstendig parkert av utenlandske premiummerker. Det gikk heller ikke bedre i Europa. Her i Norge avsluttet de med en SUV som opplagt ikke var på høyde med konkurrentene. Og noe annet som i ettertid fremstår som ganske meningsløst: En Saab 9-3 med Cadillac-merker og litt endret design. Hva som egentlig var poenget med den bilen, var det ikke så mange som skjønte. Det var heller ikke mange som kjøpte den...

Stor elbil-SUV

Siden har Cadillac helt tydelig vært på jakt etter en ny identitet. Og kanskje har de funnet den nå – i form av elektrifisering. Ved å være relativt tidlig ute her, håper man at Cadillac skal kunne ta en ny og sterkere posisjon.

De har for lengst vist sin første elbil. Lyriq heter den og er en stor elektrisk SUV. Bilen var først planlagt lansert mot slutten av året. Nå er det blitt kjent at den er fremskyndet, i seg selv ganske uvanlig i elbilverdenen.

Ny elbil – da er det naturligvis også nærliggende å tenke lansering i Norge. Og det er akkurat det som kan komme til å skje om ikke lenge.

Lyric er en stor elbil-SUV, med lengde på 499 centimeter.

Spennende comeback

Nå skriver nemlig bransje-nettstedet BilNytt.no at Cadillacs eierselskap General Motors (GM) er i gang med å bygge seg opp igjen i Europa. De har etablert seg i Sveits og skal i gang med en direktesalgsmodell av biler der.

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no og følger utviklingen i bilbransjen tett.

BilNytt.no erfarer også at GM Europe relativt nylig har vært i kontakt med tidligere ansatte her i Norge. Dermed kan en etablering være på gang igjen – denne gangen på en ganske annen måte enn tidligere:

– Det er spennende å se hvordan en gigant og «gammel» bilprodusent som GM plutselig kan gjøre comeback i Europa som en «liten og lett» start-up for nye elbiler. Vi er i en tid der de fleste bilprodusenter er opptatt av overgang til en såkalt direktesalgsmodell på elbilene. De vil «eie» sluttkunden selv, fremfor at salget skal gå via forhandlere. Volvo har allerede startet med direktesalg av sine elbiler i Norge, Volkswagen-konsernet og flere andre har varslet en såkalt agentmodell der forhandleren bare skal formilde salget på vegne av produsenten, sier Atle Falch Tuverud som er sjefredaktør i BilNytt.no.

Høy skjermfaktor innvendig, også her gir overgangen til elbiler anledning til å tenke nytt.

Ikke vært vanlig...

– Og der har GM en fordel ved å starte på nytt igjen nå?

– Det blir nok uansett en krevende øvelse. Men GM selv mener at de har en klar fordel av å starte med helt blanke ark, som elbilprodusent uten forhandlernettverk. Den tidligere tradisjonsbundne produsenten har trykket Ctrl+Alt+Delte – og kommer for å ta Tesla, sier BilNytt.no-redaktøren, som påpeker at det er varslet store omveltninger i bildistribusjonen i nærmeste fremtid.

– Det er høyt på agendaen hos produsentene og i ulike forhandlernettverk – for å ikke snakke om jurister i Brüssel – hvordan denne overgangen blir. Samtidig som det er store endringer i hvordan produsentene vil selge bilene, kommer det stadig flere nye bilmerker. Det gjør det hele enda mer uoversiktlig, sier Falch Tuverud og kommer med et duggferskt og oppsiktsvekkende eksempel:

– I forrige uke meldte vi på BilNytt.no at produsenten Xpeng Motors starter direktesalg til sluttkunde fra sitt showroom i Bjørvika, samtidig som de har en privat importør for Xpeng i Norge – via det tradisjonsrike bilkonsernet Motor Gruppen. Det har ikke akkurat vært vanlig med parallellimport for nye bilmerker I Norge, for å si det slik, avslutter Falch Tuverud, som sier at det også er flere endringer på importsiden for andre bilmerker som ennå ikke er lansert, blant dem kinesiske Seres.

Når Cadillac er tilbake i Europa, er det uten tradisjonelle forhandlere.

Over 600 kilometer

Tilbake til Cadillac: I fjor høst ble det åpnet for å reservere Lyriq Debut Edition, en introduksjonsmodell, i begrenset opplag. På bare noen få minutter var den utsolgt. Over 200.000 kunder skal ha sagt at de ønsker å bli holdt oppdatert om utviklingen rundt Lyriq.

Dette er en stor bil, med lengde på 499 centimeter. Konseptbilen har fire individuelle seter, og flere skjermer, både foran og i andre seterad. Produksjonsmodellen vil imidlertid få vanlige bakseter.

Det ligger an til både bakhjulsdrift og firehjulsdrift. Rekkevidden er ikke endelig bekreftet. Amerikanske nettsteder skriver at den vil være på godt over 600 kilometer med den største batteripakken. Da er den i tilfelle blant de bedre i sitt segment.

Det ryktes også om akselerasjon til 100 km/t lavt på 3-tallet. Men heller ikke dette er bekreftet.

