Mistenkt gjerningsmann skal ha sendt bilder av våpen til klassekamerat

En tidligere klassekamerat av den mistenkte skoleskytteren Salvador Ramos (18) forteller at Ramos sendte ham bilder av et skytevåpen og en bag full av ammunisjon bare dager før angrepet, skriver CNN.

Klassekameraten, som ikke ønsker å bli identifisert med navn, forteller at han var en venn med den mistenkte gjerningsmannen. De skal ha pleid å treffes i ny og ne.

– Han sendte meg en melding her og der, og for fire dager siden sendte han meg et bilde av AR-en han brukte og en ryggsekk full av 5,56 kalibre, sannsynligvis syv magasiner, sier klassekameraten.

– Jeg tenkte, «Bror, hvorfor har du dette?». Da sa han «Ikke bry deg om det. Jeg ser veldig annerledes ut nå, du ville ikke gjenkjenne meg», fortsetter han.

En familie sørger i etterkant av masseskytingen på barneskolen Robb i Uvalde, Texas den 24. mai. 19 elever og to voksne ble drept i angrepet. Den mistenkte gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Foto: Brandon Bell / AFP

Guvernør i Texas, Greg Abbott, opplyser at den mistenkte gjerningsmannen, Salvador Ramos, var bosatt i et tungt belastet latinamerikansk miljø.

Den væpnede mannen gikk inn på barneskolen Robb i Uvalde med et håndvåpen og en rifle, har Abbott uttalt tidligere.

Guvernøren bekrefter at 21 personer har blitt skutt og drept i masseskytingen, deriblant 19 barn.

Flere personer skal også være skadd som følge av masseskytingen. Myndighetene har ikke gått ut med tall på dette.

Skal ha blitt ertet

ANTATT GJERNINGSMANN: Salvador Ramos mistenkes å stå bak masseskytingen i Texas. Bildet er utgitt av politiet Foto: Police Handout / ZUMA press / NTB

Den tidligere klassekameraten forteller at Ramos skal ha opplevd å ha blitt hånet for klærne han hadde på seg og av familiens økonomiske situasjon. Til slutt skal han knapt ha dukket opp på skolen.

– Han ville liksom ikke gå på skolen, og han droppet nærmest sakte ut. sier den tidligere klassekameraten.

Postet bilder på Instagram

Et bilde av to rifler i AR15-stil dukket opp på et bilde på en Instagram-konto knyttet til den mistenkte gjerningsmannen bare tre dager før tirsdagens masseskyting på barneskolen Robb i Texas.

Bildet ble lagt ut som en «story». Flere klassekamerater har bekreftet at kontoen tilhørte den mistenkte 18-åringen.

Den mistenkte gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet under skoleskytingen.

Den antatte gjerningsmannen har også en TikTok-konto. Der han han publisert én video. Videoen viser klipp fra spillet «Subway Surfers». I biografien under profilbildet hans står det «Barn blir redde i det virkelige liv».

Jobbet på kafé

Ifølge CNN jobbet den mistenkte gjerningsmannen på en lokal Wendy`s kafé, forteller en leder ved kjeden til CNN.

Lederen for kafeen, Adrian Mendes, forteller at Ramos pleide å holde seg for seg selv.

– Han var den stille typen, den som ikke sa så mye. Han sosialiserte seg egentlig ikke med de andre ansatte. Han bare jobbet, fikk betalt og kom inn for å hente sjekken sin, sier lederen.

Mendes skal ikke ha kjent Ramos, den antatte gjerningsmannen, på et personlig nivå.

Flere masseskytinger enn dager

Tirsdagens masseskyting i Texas er den dødeligste skytingen som har skjedd på en barneskole siden masseskytingen ved Sandy Hook for nesten ti år siden, skriver AP.

I SORG: En kvinne gråter og klemmer en ung jente mens hun prater i telefonen utenfor Willie de Leon Civic Center. Der vil de pårørte bli tilbudt hjelp som følge av masseskytingen tirsdag. Foto: Allison Dinner / AFP

I 2022 har det vært flere tilfeller av masseskytinger i USA enn det har vært dager i året, skriver CNN.

Hittil i 2022 skal det har vært minst 212 episoder av masseskyting i USA.