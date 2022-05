Real Madrid-stjernene svarer om Haaland: – Vi har de beste spillerne

Det er en kontrastfylt tid å være Real Madrid-supporter på.

På den ene siden har klubben nettopp vunnet et overlegent seriegull, og lørdag møter de Liverpool til finale i Champions League.

På den annen side har de fått seg en dobbel ørefik på overgangsmarkedet, noe som virker fjernt fra måten hovedstadsgiganten har fungert på siden årtusenskiftet.

Florentino Pérez har bygget sin gylne karriere som Real Madrid-president gjennom alltid å sikre seg de heteste offensive spillerne i verden.

Under sin første periode som president (2000-2006) hentet han de første «galácticos»: Luís Figo, Zinédine Zidane, Ronaldo og David Beckham.

Da han returnerte til sjefsstolen i 2009 fortsatte stjernejakten: Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema og Gareth Bale fulgte i tur og orden.

De siste årene har det vært roligere, blant annet på grunn av stadionbygging og pandemi, men planen var å slå på stortromma denne sommeren: Kylian Mbappé og Erling Braut Haaland stod på ønskelisten, og helst skulle begge ikle seg den hvite drakten.

Men allerede før sesongen er over, er det klart at ingen av dem blir presentert med brask og bram på Santiago Bernabéu til sommeren.

Haaland valgte Manchester City, og det er ikke utenkelig at noe av grunnen skyldes at Real Madrid prioriterte det forventede Mbappé-kjøpet, men lørdag ble det klart at også franskmannen velger dem bort til fordel for en ny treårskontrakt i PSG.

Under mediedagen på treningsanlegget i Valdebebas nord i Madrid spurte TV 2 flere av Real Madrid-spillerne hvorfor de tror det har blitt slik at stjerner har begynt å takke nei til sjarmoffensivene fra den tidligere så treffsikre president Pérez.

Midtstopper Éder Militão virker ikke veldig bekymret.

– Vi tar det med ro. Vi vet hvor viktige vi er som klubb. Vi vet hvilke krav som stilles her. Vi er rolige og gjør jobben vår, sier brasilianeren til TV 2 om troppens reaksjon på at hverken Haaland eller Mbappé kommer.

– Har aldri hørt at noen ville ha Haaland

– Før virket det umulig for spillere å takke nei til Real Madrid. Hvorfor tror du det virker å ha endret seg?

– Jeg vet ikke. Det kommer an på mentaliteten til hver enkelt spiller, og det kommer an på hva slags prosjekt klubbene presenterer til spillerne. Hver enkelt spiller har sin måte å tenke på og vet hva som er best for dem, sier Militão.

Keeper Thibaut Courtois understreker at han vet lite om hva som faktisk har skjedd i forhandlingene med stjernespillerne.

– Det er ikke opp til oss å mene noe. Vi vet ikke hva som skjedde og kjenner ikke faktaene. Det er ikke opp til meg å si hva som skjer, eller hvem klubben ønsket seg, sier Courtois og fortsetter:

– Det er alltid spekulasjon i mediene. Jeg har aldri hørt at noen ville ha Haaland, eller at noen ville ha Mbappé. Det er selvfølgelig diskusjoner, men som spillere vet vi ikke om det.

– Det er opp til de involverte å si hva de mener. Vi fokuserer bare på spillerne vi har, og vi har de beste spillerne i troppen vår, avslutter belgieren overfor TV 2.

– Det må vi respektere fullt ut

Kantspilleren Marco Asensio er i det diplomatiske hjørnet.

– Vel, jeg kjenner ikke omstendighetene bak deres avgjørelser, men jeg antar at det har vært en avveining av argumenter for og imot både profesjonelt og personlig. Begge to tok sine avgjørelser. Det må vi respektere fullt ut, sier spanjolen til TV 2.

– Vær ærlig, hvor mye snakker dere om disse tingene i garderoben?

– Nå har vi viktigere ting å tenke på, som denne finalen, enn å snakke om andre spillere. Vi forbereder finalen, det er det vi har i hodene våre, det er det viktigste for oss alle, sier Asensio.

Real Madrid møter Liverpool til Champions League-finale på Stade de France i Paris på lørdag. Kampen ser du på TV 2 og TV 2 Play fra klokken 19.00.