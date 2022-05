Carlsen ute av Chessable Masters

Saken oppdateres!

Det ble en dramatisk avslutning på semifinalen i Champions Chess Tour: Chessable Masters mellom Magnus Carlsen og Ding Liren. Carlsen måtte gi tapt for kineseren uten omspill.

– Det har vært mange interessante matcher mot Ding generelt. Sist bikket det min vei, denne gangen bikket det hans vei. Det er selvfølgelig skuffende, kommenterte Carlsen til TV 2 etter tapet.

Tross skuffelsen berømmer verdensmesteren motstanderens spill.

– Han spilte en god match og fortjente å vinne. Er det en jeg skulle tapt for tapt for, så er det Ding, fortsatte han.

Snuoperasjon i parti to

Det så ut til at verdensmesteren skulle tape allerede i dagens andre parti, men en snuoperasjon gjorde at han greide å holde matchen under kontroll.

– For et spill av Magnus, utbrøt Jon Ludvig Hammer i TV 2s sjakkstudio etter Carlsens snuoperasjon i partiet.

Seieren glapp med hvite brikker

I dagens tredje parti kom Carlsen svært godt ut av åpningen etter formidabelt spill, og det så lenge ut som han kom til å styre inn en komfortabel seier. Til tross for gode seierssjanser i parti tre fikk ikke nordmannen ballen i mål.

Matchen kunne dermed avgjøres i dagens siste parti.

Carlsen fikk aldri spillet ordentlig i gang med de sorte brikkene. I parti fire måtte nordmannen til slutt gi tapt i en stilling der han aldri var på offensiven.

Seieren i dagens fjerde parti sikret Ding seieren i matchen. Han er dermed klar for finale mot enten Anish Giri eller Rameshbabu Praggnanandhaa.