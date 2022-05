Er dette virkelig?

«Ethvert sted som kan gi meg en god natts søvn, er et hjem for meg», skriver ukrainske Aleksandra Marchenko. På oppdrag for TV 2 skriver hun dagbok om et liv preget av krig.

24. april 2022.

Siden mars har jeg prøvd å rømme fra krigen. Jeg har reist fra øst til vest i Ukraina, stått i kø for å komme meg over grensen, flyttet fra et europeisk land til det neste, lest færre nyheter, bedt familie og venner om å skifte samtaleemne, tilbrakt mer tid i naturen. Ingenting har fungert.

FLYKTET: Ukrainske Aleksandra Marchenko reiste fra hjemmet sitt i Ukraina etter at krigen brøt ut. Foto: Privat

I fredstid pleide jeg alltid å gå søndagsturer. To måneder etter krigen brøt ut, tok jeg det sunne valget om å tilbringe en helg i skogen. Det var en solfylt aprildag, bakken var gul av løvetann, hunder og barn løp rundt, fuglene sang. Jeg kikket opp på den skyfrie blå himmelen og jeg følte ingenting. Jeg klarte ikke ta innover meg skjønnheten, klarte ikke å lukte noe. Ingen følelser klarte å trenge gjennom den tykke kåpen av sorg jeg har følt siden 24. februar.

Et av mine andre ritualer fra et tidligere liv var turen til lørdagsmarkedet og matlagingen etterpå. I et iherdig forsøk på å komme meg tilbake til gamle rutiner dro jeg for å handle mat.

Men denne gangen var det fredag, og jeg dro ikke til et marked, men til en internasjonal organisasjon som tilbyr humanitær støtte til ukrainere og flyktninger fra andre land. «Hvorfor er du så trist, lille venn?» spurte en fremmed meg. Jeg følte meg ikke som en baby, men jeg var absolutt trist.

Jeg så en kø av folk med tomme vesker som ventet på mat. De lokale, som fortalte dem hvor de skulle stå og hvor de skulle legge veskene sine, som ga dem produkter av laveste kvalitet, noen med utløpsdato samme dag, sa: «De spiser det de får». Jeg snakket med en ukrainsk familie som var glade for å få nye klær til barna, som hadde vokst ut av de gamle allerede. Jeg forlot køen.

ØDELAGT: Bygningen i Kyiv ligger i ruiner etter russiske angrep. Bildet er tatt 19. mai i år. Foto: Leonardo Benassatto/ Reuters

På hjemturen ble bena mine til bomull. Jeg tenkte på hvordan mennesker fra Kharkiv, Kyiv, Tsjernihiv, hele byer og regioner, kun er i live takket være humanitær støtte. Tusener av dem. Prisene i Ukraina stiger mens mennesker mister jobbene sine, helsen sin og hjemmene sine. Jeg ble skjelven i beina også fordi jeg i køen innså hvor lang veien tilbake ville bli. Nok en gang.

Så lenge jeg kan huske, har Ukraina aldri forblitt det samme. Det er et land i konstant endring, og det er også det ukrainske folk. Vi blir sjelden født med sølvskje i munnen. Ukrainere må jobbe for å få det bedre, for å nå komme seg opp og frem. For tre måneder siden nektet naboen vår, Russland, å akseptere denne fremgangen og besluttet at de hadde både rett og raketter til å stoppe den.

«Vi vil bygge alt opp igjen», hører jeg fra alle rundt meg.

Vi sluttet aldri å bygge, så ja, vi vil bygge alt opp igjen.

TOTALSKADD: Ukrainas nest største by Kharkiv bærer synlige spor av de russiske angrepene. Foto: Ricardo Moraes/ Reuters

Jeg kommer hjem igjen. Ethvert sted som kan gi meg en god natts søvn, er et hjem for meg nå. En venn sendte meg bilder fra Kyiv. Restaurantene åpner forsiktig opp uteserveringene sine. Jeg ser favorittstedene mine se ut som de gjorde i mai i fjor. Jeg lukker øynene og skulle ønske at bombeangrepene, og alle ukrainerne i matkøer i fremmede land, var et mareritt. Idet jeg skal åpne øynene og puste ut, husker jeg at jeg i løpet av neste uke må finne et nytt hjem til familien min og meg.

Vennene mine her skal snart reise på sommerferie. Her, i en alternativ virkelighet, slutter folk å lese nyheter når de drar på ferie. Gudene vet hvordan verden vil se ut når de logger seg på igjen i september. I løpet av den tiden vil mer enn 40 millioner mennesker prøve å leve gode liv og samtidig håndtere krigen. Hver og en av dem på sin egen frontlinje.

LEKER: Inna Stefuryak leker med sin 2 år gamle datter Nina. Bak dem er bygninger totalskadd etter angrep fra russiske styrker. Bildet er tatt 2. mai i år. Foto: Zohra Bensemra/ Reuters

I russisk fangenskap, i de okkuperte områdene Donbas og Kherson, på undergrunnsstasjonene i Kharkiv, i utbombede byer, i «filtreringsleirer», på gulv i skoler i Dnipro og Lviv, i hus uten vegger, bak bombede gjerder, under en fredfull himmel i et annet land eller i kjente trakter i Kyiv. Noen i sorg over foreldre, partnere, barn. Noen i gjensynsglede med familiene sine.

For denne krigen er ekte. Og for ukrainere er seier den eneste veien ut.