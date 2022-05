Vipers - Storhamar 29-23 (16-7)

Se Lundes elleville dobbelredning øverst!

Storfavoritt Vipers leverte en maktdemonstrasjon mot Storhamar med 29-23-seier hjemme i den første finalekampen i Kristiansand tirsdag kveld.

Det meste av grunnlaget for seieren ble lagt i første omgang, der Katrine Lunde var i det umulige hjørnet. Etter den første halvtimen sto veteranen med en redningsprosent på 59.

– Det der er ellevilt. Hun er 42 år og bedre enn noen gang. Det er så vanvittig imponerende, utbrøt TV 2-kommentator Harald Bredeli da Lunde vartet opp med en fantastisk dobbeltredning på Emilie Hovdens forsøk.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad var godt fornøyd med målvakten sin.

– Det er vanskelig å møte. Det er ikke så lett for Storhamar å skyte bakfra. Jeg håper vi holder Storhamar unna seksmeter i andre omgang, så det blir enda flere bakfra i andre omgang, sa Gjekstad til TV 2 før starten på andre omgang.

Vipers-stjernen Nora Mørk er glad for å ha Lunde på laget.

– Katrine er et spøkelse for mange. I første omgang tok hun veldig mange gode sjanser for Storhamar som gjorde at vi kunne ryke fra, så det passet veldig bra, sier Mørk til TV 2.

Lunde var ikke like utilnærmelig i andre omgang, og hun stoppet på en redningsprosent på 45 i en omgang Vipers tok foten av gasspedalen.

– Jeg var på jobb i første omgang, så det var bra. Jeg er veldig godt fornøyd med førsteomgangen vår. Så gikk tempo og innsatsen litt ned, men vi hadde god kontroll, sier Katrine Lunde til TV 2.

Vipers, som ledet på det meste med tolv mål på 20-8, vant til slutt 29-23 i en kamp Nora Mørk ble toppscorer med sju fulltreffere. Kristiansanderne kan sikre sluttspillseieren om de slår Storhamar i kamp to lørdag.