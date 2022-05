Avlyser konserter: Aerosmith-vokalist på rehab

Aerosmith skulle egentlig ha holdt konserter i Las Vegas for første gang siden pandemien. Første delen av denne turneen er avlyst som følge av innleggelsen.

Turneen skulle ha funnet sted i juni og juli.

– Som mange av dere vet har vår elskede bror Steven jobbet med å bli nykter i mange år. Etter en operasjon i foten for å forberede seg for scenen og nødvendigheten av smertestillende, har han fått tilbakefall og frivillig startet behandling på rehab, skriver bandet på Instagram.

Det amerikanske bandet er knust med tanke på hvilke ulemper dette medfører fangruppen deres.

Bandet gir på sin Instagram-konto uttrykk for at de håper å komme sterkere tilbake i september. Da ønsker de å kunne fullføre for resterende del av turneen.

Tyler har tidligere vært åpen om sine kamper overfor sine problemer med avhengighet.

– Takk for forståelsen og støtten for Stevn under denne perioden, skriver gruppen.