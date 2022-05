Evenepoel om Halland Johannessen: – Jeg burde ringe lagsjefen!

Den første etappen av Tour of Norway på tirsdag ble, ikke overraskende, en duell mellom to av de største stjerneskuddene i sykkelsporten: belgiske Remco Evenepoel og Tobias Halland Johannessen.

Drøbak-gutten presset Evenepoel helt til streken, og Quick Step-Alpha Vinyl-rytteren lot seg imponere av nordmannen.

– Vi har bare syklet én etappe, men du er sterk når du blir nummer to på en etappe som i dag. Jeg burde kanskje ringe Patrick! forteller han til TV 2 etter premieseremonien.

Patrick, som han referer til, er Patrick Lefevere. Sjef på Quick Step-Alpha Vinyl og en av de mektigste herrene i sykkelsporten.

– Kunne Halland Johannessen vært bra for laget ditt?

– Absolutt. Det tror jeg. Vinner man Tour l’Avenir («ungdommens Tour de France»), er man sterk. Og han er selvsagt veldig motivert her på hjemmebane. Jeg er nysgjerrig på hva han kan levere på kongeetappen på torsdag. Jeg håper for han sin del at han fortsette og vokse og ha en fin karriere, sier etappevinneren.

– Vi vet hvordan spillet foregår

Halland Johannessen signerte en ny treårskontrakt med Uno-X i fjor sommer, noe som gjør at han i prinsippet er bundet til det norske profflaget ut 2024-sesongen.

Linken til Quick Step-Alpha Vinyl er imidlertid ikke helt ny.

Halland Johannessen-brødrene er i stallen til managementselskapet Squadra Sports, et belgisk selskap som har tette bånd til nettopp Lefevere. Selskapet har allerede seks ryttere som sykler for det belgiske storlaget - deriblant verdensmester Julian Alaphilippe.

Quick Step-Alpha Vinyl har også, som de fleste storlagene i bransjen, tidligere vist sin interesse for tvillingbrødrene.

Sportsdirektør Stig Kristiansen er imidlertid ikke bekymret for å miste de to klatresterke brødrene med det første.

– Praten går og ønskelistene blir fylt opp med de to brødrene, men vi har noe blekk på et papir som varer i noen år til. Vi vet hvordan spillet foregår, men dette er det første av tre år. Vi skal gjøre vårt beste for å foredle talentene deres, sier han.

– Vanvittig fremtidsprospekt

Duellen Evenepoel-Halland Johannessen kan fort få både en andre og tredje akt utover i Tour of Norway.

Duoen seiler opp som de to største favorittene, og tordagens etappe til Gaustatoppen kan fort bli en ny kamp mellom de to 22-åringene.

Målstreken befinner seg på toppen av en 12 kilometer lang stigning til Stavsro. Stigningsprosent: 8,2 prosent.

– Tobias får ikke noe mindre press på seg nå! Han leverer det vi vet han er kapabel til. Og han gjør det nesten hver eneste gang. Det er veldig betryggende, sier Kristiansen, som beskriver eleven sin som et «vanvittig fremtidsprospekt».

Duoen fikk tirsdag en luke på to sekunder til de nærmeste forfølgerne.

Medregnet bonussekunder leder nå Evenepoel med fire sekunder på Halland Johannessen, som har en like stor luke ned til mannen på tredjeplass, Eduard Prades.