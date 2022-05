IS-medlem planla å ta livet av George W. Bush

FBI-dokumenter fra mars i år viser ifølge Forbes at et antatt IS-medlem nylig planla å drepe tidligere president George W. Bush.

Det kommer frem i en tidligere hemmeligstemplet ransakingsordre som er frigitt av en domstol i Ohio.

FBI opplyser i dokumentet at attentatplanene ble oppdaget gjennom tips fra to informanter og overvåkning av Whatsapp-kontoen til den antatte mannen bak planene.

En av informantene har fortalt FBI at planene blant annet gikk ut på å skaffe falske politiskilt eller FBI-utstyr.

Mannen har base i Columbus i Ohio, men FBI mener at han kan knyttes til Den islamske stat (IS). Han skal angivelig ha ønsket å drepe George W. Bush fordi han som president i USA i 2003 var ansvarlig for at mange irakere døde etter at USA invaderte landet.

En informant reiste sammen med mannen til Dallas i fjor høst, for å ta videobilder av bostedet til Bush og filme ved George W. Bush-instituttet i byen.

Dallas var som kjent åstedet for drapet på daværende president John F. Kennedy i 1963.

Forbes skriver at mannen er en asylsøker som har bodd i USA siden 2020.

NBC News melder at mannen er arrestert.

«President Bush har all verdens tillit til Secret Service og USAs øvrige etterretningsbyråer», sier hans stabssjef Freddy Ford til avisen.