Tore (82) gir opp å kjøpe togbillett

Tore Jensen (82) prøver forgjeves å kjøpe togbillett via Vy-appen. Senteret for et aldersvennlig Norge reagerer sterkt på hvordan pensjonistene holdes utenfor.

– Ikke rart man blir stressa av dette her, sier Tore Jensen (82) og sukker tungt mens han skroller nedover telefonen.

Pensjonisten prøver å finne ut av hvordan han kjøper togbillett på Vy-appen. Han har behov for å kjøpe en billett fra Trondheim til Røros. Selv bruker han både smarttelefon og nettbrett i det daglige, og mener derfor at å bruke Vy-appen ikke bør være noe problem. Men problemene dukker likevel opp.

– Altså, se avgangstider fra en holdeplass, reservere plass om bord, leser han høyt for seg selv, og skroller oppover og nedover mens kaffe og vafler fortæres.

Han opplever at denne appen er utformet slik at han ikke finner ut av det.

– Jeg gir opp. Det frister ikke å bruke Vy-appen da, sier Jensen.

IKKE TIL Å FORSTÅ: Tore Jensen ga det virkelig et forsøk, men å kjøpe billett på Vy-appen strandet. Foto: Frank Lervik / TV 2

Det er på pensjonistenes eget hus i Trondheim, Hornemansgården, vi møter 82-åringen. Her på huset arrangeres flere kurs i regi av Seniornett. 600.000 mennesker i landet regnes nemlig som ikke-digitale eller svært lite digitale. Det viser en fersk undersøkelse gjort av Kompetanse Norge (2020).

Et samfunn med utenforskap

– Er man digitalt ukompetent så er du avskåret fra mye i samfunnet, sier Jensen.

Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Det har også ført til utenforskap, mener Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge.

– Det bidrar til utestengelse. Jeg har hørt om eldre som ikke får betalt på buss eller trikk fordi de mangler en app. Så har de likevel tatt sjansen på å reise, og har blitt knepet. En kan jo tenke seg hvordan det føles å være ei 85 år gammel dame som får bot for sniking, sier Halsen.

DEBUT MED QR-KODE: Selv Reidun Bogen (83) som er vant til å være på mobiltelefon, strevde med å få bestilt mat via QR-koden. Hun synes det er gått litt for langt når eldre ikke kan komme seg med bussen fordi det ikke er mulig å bruke kontanter. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Lederen av senteret mener at landets øverste myndigheter bør sørge for at enten kommunene eller frivilligheten får midler til å sørge for et lavterskel-tilbud.

– Et sted hvor man kan gå og få tips og råd om hvordan man bestiller legetime eller skal betale regningene sine i banken. Vi kan ikke reversere utviklinga, men vi må sørge for å legge opp til at alle kan henge med.

Også 83 år gamle Reidun Bogen er enig i at man ikke kan stanse utviklinga.

– Men jeg synes det har gått altfor langt når man som her i Trondheim for eksempel ikke kan betale med penger på bussen. Flere eldre har ikke råd til eller klarer å håndtere en smarttelefon.

83-åringen er selv blant dem som klarer å manøvrere rundt i det digitale Norge. Og hun driver med såkalt sidemannsopplæring - altså, at eldre lærer bort til andre eldre.

Udemokratisk tilstand

Seniornett holder kurs over hele landet, på cirka 200 steder. Det blir likevel for tilfeldig og usystematisk, ifølge Senteret for et aldersvennlig Norge.

ELDRE PÅ NETT: Når Seniornett holder kurs i Trondheim er det full brakke. Seniornett er landsdekkende og har kurs på 200 steder. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– For eksempel hvis man avholder avstemminger digitalt, vil det utelukke de som ikke fikser dette. En må kunne gjøre det på «gammelmåten», mener Halsen.

Da skjebnen til Innlandet fylke skulle avgjøres tidligere i år, kunne innbyggerne kun stemme digitalt, noe som førte til at enkelte ikke fikk avgitt sin stemme.

På pensjonistkaféen i Trondheim utfordrer vi Tore Jensen til å laste ned den splitter nye helse-appen HelsaMi. Som første kommune i landet lanserer Trondheim Helseplattformen. En felles digital plattform for pasienter og helsetjenester i Midt-Norge.

Jensen tar utfordringen:

– Ja, la oss prøve på Google da, sier han.

På denne appen skal han finne alle helseopplysninger om seg selv, og blant annet kunne se hvilke avtaler han har med fastlege og sykehus.

Kode for verifisering ... hvilken kode?

– Jaha, send kode for verifisering, står det, hmm, hvilken kode skal jeg sende?

82-åringen ser lettere fortvilet ut.

– Nei, den koden der husker ikke jeg, jeg gir opp HelsaMi, jeg får gå på kurs i stedet og lære det.

IKKE NØDVENDIG MED APP: Helse- og velferdsdirektøren i Trondheim, Wenche Dehli, forsikrer at det skal være mulig å bruke både brev og telefon fremdeles. Foto: Heidi Venæs/TV 2

Vi henvender oss til helse- og velferdssjefen i Trondheim kommune, Wenche Dehli.

– Dette er et fint verktøy, som er frivillig, og på denne appen kan du finne opplysninger om helsa di, og opplysninger om hvilke avtaler du har med helsetjenesten. Da har du alt samlet på ett sted, og etter hvert skal også sykehus og fastleger i alle kommuner i Midt-Norge ta den i bruk.

Direktøren lover brukerhjelp dersom innbyggerne skulle streve med å komme seg inn på appen HelsaMi.

– Men vi skal ikke gjøre oss avhengig av appen, folk kan fortsatt bruke både brev og telefoner for å være i dialog med oss, forsikrer Dehli. Hun mener for øvrig det er helt unikt i Norge at man har en journalløsning for sykehus, fastleger og kommuner.

– Først og fremst ble jeg irritert over at det skal være så vanskelig, utbryter Tore. Dette burde jeg jo kunne!

Slik svarer regjeringen på kritikken

Når TV 2 spør statsråden for det digitale om hvordan man kan løse problemet, får vi til svar at regjeringen i løpet av høsten 2022 kommer med en egen handlingsplan. Den skal, ifølge kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, bidra til at alle som ønsker skal få hjelp til digital kompetanseheving.

SIDEMANNSOPPLÆRING: I pensjonistenes eget hus i Trondheim driver man med sidemannsopplæring. Reidun Bogen lærer bort noen triks til Kari Engen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Men ministeren påpeker i sitt e-postsvar at det skal være mulig å leve ikke-digitalt også.

«Det er derfor mulig å reservere seg mot digital post frå stat, fylkeskommune eller kommune. Du vil då framleis få posten på papir» lyder Gjelsviks svar.

Stinn brakke

Når Seniornett holder kurs i Trondheim, er det stinn brakke. Eldre mennesker vil gjerne holde tritt med utviklinga, og på et av kursene undervises det i bruk av passord.

Kursholderen, Tore Ervik, er selv pensjonert, han har har jobbet med datadrift i hele sitt yrkesaktive liv. Ervik framholder at det blant de eldre er folk som klarer seg utmerket, og de som ikke kan noen ting.

FYSISK OPPMØTE: Selv om Tore Jensen (82) ikke mener han er blant de minst digitale så opplevde han Vy-appen som vanskelig. Han endte opp foran billettluka hvor han fikk utmerket personlig service. Foto: Heidi Venæs/TV 2

– Det største problemet er passordet, noen har satt opp pcen deres en gang i tida, og nå aner de ikke hva passordet er.

Personlig oppmøte hjalp

Tore Jensen setter kursen mot Trondheim Sentralstasjon. Der finnes det folk som kan hjelpe. Han tilstår at han følte seg klønete da vi oppfordret ham til å teste ut appene på telefonen.

Vy sier i en kommentar til TV 2 at «de har forståelse for at dette kan være vanskelig for en del. Men om bord i Vy-tog skal det være mulig å kjøpe billett av en konduktør».

– Mange eldre sier jo at ting var bedre før, og jeg synes at på en del områder så var det bedre før, sier han med et lunt smil. Men han kjenner seg selv såpass godt at han vet han kommer til å investere i en ny og bedre telefon.

På stasjonen treffer Tore Jensen et hyggelig, behjelpelig menneske i billettluka. Akkurat nå behøver han ikke Vy-appen.