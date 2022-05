14-åring dømt for drapet på Ava (12)

En barnedrapssak som har rystet Storbritannia de siste syv månedene, endte tirsdag med domfellelse mot en 14-åring i Liverpool Crown Court, melder Sky News.

På grunn av hans lave alder, omtales han kun som «Gutt A» i engelske medier.

Knivstukket i nakken

Ava White (12) var ute sammen med venner mellom 11 og 15 år i sentrum av Liverpool 25. november i fjor. De delte litt alkohol. En guttegjeng i nærheten ble oppmerksomme på dem – og én av guttene begynte å filme jentene på Snapchat.

HEDRET UNDER KAMP: Everton og Liverpool, de to lokale topplagene i byen, hedret Ava White under en ligakamp på Goodison Park 1. desember i fjor. Foto: Jon Super / AP

Ifølge aktor skal den 12 år gamle jenta ha bedt ham om å slutte å filme og slette opptaket. Guttegjengen «heiet» på jenta idet hun løp mot dem, før den 14 år gamle gutten stakk en kniv i nakken hennes.

«Hans reaksjon den gang var å smile, le og løpe vekk, mens Ava lå døende igjen og han forsøkte å distansere seg fra handlingen sin», sa aktor Charlotte Newell under rettssaken.

Ifølge Newell forsøkte 14-åringen bevisst å skjule sporene etter drapet. Han skal ha kastet kniven, telefonen sin og jakken sin.

Da han ble arrestert, fortalte han «en rekke løgner», mener aktor. Han skal blant annet ha forklart at han spilte «Call of Duty» hos en venn da drapet skjedde.

Fikk se video av drapet

Under rettssaken fikk juryen se en 20 sekunder lang video av selve drapet, noe som ifølge Sky News fikk familiemedlemmer i salen til å ta til tårene.

LILLE JULAFTEN: Familien gravla Ava 23. desember i fjor. Foto: Danny Lawson

14-åringen forklarte retten at han var redd da Ava løp mot ham og at han ønsket å «skremme henne vekk». Han hevder at han ikke visste at han var en jente og var usikker på om hun bar våpen.

Gutten, som er diagnostisert med ADHD, forklarte også at han ikke hadde til hensikt å skade henne.

Juryen brukte to timer og åtte minutter på å komme frem til at gutten er skyldig, skriver Liverpool Echo.

Straffeutmålingen er ventet 11. juli.