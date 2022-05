Går hardt ut mot ny NRK-serie med Isak Dreyer: – Promo for troféjakt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Dreyer har hatt NOAH på nakken etter seljakt. Nå er det klart at hendelsen ble filmet til en ny serie. Dyrerettighetsorganisasjonen mener prosjektet er kritikkverdig, og oppfordrer NRK til å publisere jakten i sin helhet.

Forrige uke publiserte TV-profil Isak Dreyer et blodig bilde tatt under seljakt på Instagram. Det førte til anklager om dyremishandling i kommentarfeltet og reaksjoner fra dyrerettighetsorganisasjonen NOAH.

Organisasjonen meldte søndag at de hadde anmeldt ham i Norge for å promotere ulovlig avlivningsmetode ved bruk av spyd.

Dreyer har tidligere avkreftet at dyret ble drept med harpun, og sier at selen ble avlivet på en lovlig og human måte med rifle.

– Det var ikke meningen å lage oppstyr, uttalte han på Instagram.

I ettertid har NOAH blitt kjent med at Dreyer befant seg på Grønland og går heller for å tipse lokalt politi, nå med begrunnelsen at «saken er høyst uklar i forhold til ulovlig jakt generelt».

Har bildebevis fra seljakten

Nå svarer også NRK.

Det er kjent at Dreyer skulle ut på en tremåneders ekspedisjon til Grønland, men det har ikke vært tydelig at det er i forbindelse med en dokumentarserie for NRK, hvor han og Jens Kvernmo skal leve og jakte med inuitter.

Nettavisen omtalte saken først.

– Det var betimelig å si det nå ettersom dette ble en større sak enn hva man hadde trodd, sier NRK-prosjektleder Lars O. Skjønberg.

PÅ GRØNLAND: Jens Kvernmo og Isak Dreyer. Foto: VEGARD BLAKSTAD/ NRK

Han uttaler seg til God kveld Norge på vegne av Dreyer, grunnet praktiske årsaker, som han oppgir er dårlig nettforbindelse, og at de stadig er på tur og jakt.

NRK-prosjektlederen svarer til NOAHs kritikk at de har bildebevis på at jakten gikk «riktig» for seg. Han opplyser også at duoen jakter sammen med lokale, og handler i samsvar med regelverket på øya.

– Dette har skjedd under et opptak og det er blitt filmet at selen er død, sier Skjønberg, og utdyper:

– I dette tilfellet lå selen så nært et hull at den skled ned og ble liggende under isen og måtte fiskes opp. Blodspruten på bildet er fra skuddet i hodet.

Mener serien er promo for troféjakt

NOAHS leder Siri Martinsen er ikke imponert over det hun har hørt om den kommende serien, som hun mener «fokuserer på troféjakt».

– NRK kan lett redegjøre for alt de har utsatt denne selen for ved å ganske enkelt legge ut film av hele seansen. Å skyte dyr nær iskant er kritikkverdig nettopp på grunn av fare for at skadeskutt sel rømmer i vannet, sier Martinsen til God kveld Norge.

Hun trekker frem at seler er en sårbar dyregruppe, da mange av artene er avhengig av is for å føde ungene, og klimaendringene risikerer å ramme dem ekstra hardt.

KRITISERER PROSJEKTET: NRK-serien Dreyer medvirker i omtaler Siri Martinsen som troféjakt-promo. Foto: Bente Isefjær / NOAH

– NOAH vil for øvrig påpeke at det er sterkt kritikkverdig av NRK å lage en promoterings-serie om troféjakt i en tid hvor ville dyr trenger mer vern, ikke mer jakt, sier Martinsen.

Forventer flere reaksjoner

NRK avviser at dette er en troféjakt-serie.

Skjønberg sier at det ikke er planlagt å publisere opptak før premieren.

– Vi har redegjort for omstendighetene rundt det omtalte bildet.

Han kan heller ikke garantere at seansen blir med i serien, men understreker at NRK ikke prøver å legge skjul på at hendelsen førte til mye oppmerksomhet.

– Hva tenker NRK om reaksjonene som har oppstått rundt bildet, særlig med tanke på den kommende serien?

– Dette er ikke noe del av en PR-plan for oppmerksomhet. NOAH har sin rolle i en sånn debatt, og har helt andre holdninger enn folk som driver med jakt. At det oppstår debatter rundt produksjoner vi lager er jo en del av gamet, sier prosjektlederen, og legger til:

– Nå vil det mest sannsynligvis bli en ny runde med reaksjoner når serien kommer på lufta. Man så i kommentarfeltet på Instagram hvor forskjellige syn folk i Norge har på jakt, selv om vi er blant de landene hvor det er mer utbredt enn andre steder, avslutter Skjønberg.