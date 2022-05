Hayden Christensen om comebacket: – Alt kom som en stor overraskelse

GOD KVELD NORGE (TV 2): Hayden Christensen (41) er tilbake i den legendariske rollen som «Darth Vader», og innrømmer at det ikke var lett å gå videre etter forrige runde.

Etter at Hayden Christensen spilte rollen som «Anakin Skywalker» i Star Wars episode to og tre, trodde han at han var ferdig i det universet. Som alle husker så vender Skywalker seg til den mørke siden i episode tre, og i slutten blir han til den onde «Darth Vader».

– Da vi var ferdige med prequal-triologien, var det ingenting som tilsa at jeg skulle komme tilbake. Jeg gikk bare tilbake til å være en fan, noe jeg også koste meg med, sier Christensen til God kveld Norge i et Zoom-intervju.

Han innrømmer at det ikke bare var lett å gå videre med karrieren etter å ha spilt en så stor karakter i et så stort univers.

– På en måte så var det vanskelig fordi den karakteren definerte min profesjonelle karriere på så mange måter. Da jeg gjorde andre filmer og skulle promotere dem, så ville alltid journalistene spørre om Star Wars. Noe jeg forstår, forteller 41-åringen.

MØRK: Anakin Skywalker bytter side i episode tre, her med Obi-Wan i bakgrunn. Foto: Lucasfilm

Tilbake som Vader

Men nå har journalistene all grunn til å spørre om Star Wars, for Christensen er nemlig tilbake i rollen som Darth Vader i den nye spin-off serien «Obi-Wan Kenobi» på Disney +.

– Det er ganske utrolig. Det er en fantastisk mulighet for meg, og jeg er utrolig takknemlig for hele opplevelsen. Jeg har så mange god minner fra min tid med denne karakteren, og å få lov til å komme tilbake er bare veldig kult, sier Christensen.

VADER: Christensen tar på seg den ikoniske maska i Obi-Wan Kenobi. Foto: Disney +

Han så ikke denne komme.

– Alt kom som en stor overraskelse. Kanskje håpte jeg på det bakerst i hodet, men nei, det var en stor overraskelse.

Der han i episode to og tre stort sett spilte Anakin før han tok på seg den legandatiske maska, skal han i denne serien spille Vader.

– Hvordan er det å spille med en maske?

– Det er en veldig fin ting som skuespiller, fordi du lager en karakter og du gjemmer deg bak den på en måte. Når du har på deg maske, så er det noe veldig befriende med det, forklarer Christensen.

COMEBACK: Hayden og Ewan møttes igjen i London i forbindelse med premieren på serien. Foto: MATTHEW CHILDS

Helt ny teknologi

«Obi-Wan Kenobi» finner sted mellom episode tre og fire i Star Wars-universet, ti år etter de dramatiske hendelsene i «Revenge of the Sith». I rollen som «Obi-Wan» returnerer Ewan McGregor, som også hadde rollen i prequal-triologien.

– Det føles bra, det er lenge siden sist. Vi har snakket om dette i ganske mange år. Pandemien slo oss tilbake, og vi hadde flere andre pauser. Nå er vi endelig her, og jeg er veldig spent, sier McGregor til God kveld Norge.

Han kan fortelle at mye har forandret seg siden han spilte i episode én til tre.

– George var en pioner når det kom til visuelle effekter, og han ønsket å lage mange av kulissene digitalt i etterkant. Så det var mye blåskjerm og grønnskjerm. Vi måtte spille på steder hvor det egentlig ikke var noen ting, forklarer McGregor, og fortsetter:

– Spesielt i episode to spilte jeg veldig ofte mot mennesker som ikke var der, jeg brukte mye tid på å spille mot tennisballler og stokker, minnes han.

I dag bruker dem LCD-skjermer som er bygd over hele settet. Alle bakgrunner spilles av på disse skjermene, og for skuespillerne føles det som å være en del av Star Wars-universet på ekte.

– Hvis du skyter en scene i ørkenen, uansett hvor du ser rundt deg så er det ørken. Det var en stor forskjell og jeg likte det veldig godt. Jeg elsket også å jobbe med Deborah Chow, hun er en glimrende produsent, forteller McGregor.

OBI-WAN: Ewan returnerer til rollen som Obi-Wan Kenobi. Foto: Disney +

Utfordrende del av historien

Deborah Chow er både manusforfatter og regissør for serien. Tidligere har hun regissert «The Mandalorian» i samme univers. Hun forteller til God kveld Norge at denne serien var ekstra utfordrende.

– Mest på grunn av historiens arv. Historien er satt mellom den første og den andre trilogien, og vi har to av de mest ikoniske karakterene i franchisen. Vi måtte respektere historien samtidig som vi vil være originale, forteller Chow.

Hun følte at det var viktig for serien å få Hayden Christensen tilbake på laget.

– Jeg var veldig spent da vi fikk han om bord. Det har vært så fint å se han og Ewan på settet sammen. De har åpenbart et personlig forhold fra tidligere.

Respekt for stjernene

Moses Ingram, kjent fra «The Queens Gambit», er ny i dette universet. Hun spiller «Inquisitor Reva», og kan fortelle om respekten som Hayden og McGregor har på sett.

– Jeg ser det i andre menneskers øyne når de to kommer inn i et rom sammen. Jeg føler meg heldig som får være en slags flue på veggen der, sier 29-åringen.

SELFIE: Ingram får en selfie med Hayden og Ewan i London. Foto: Ian West

Ingram var ikke en Star Wars-fan mens hun vokste opp, men synes det er utrolig å få være en del av universet nå.

– Det er nesten så jeg ikke tror det, og jo nærmere vi kommer jo rarere er det!

Obi-Wan Kenobi er tilgjengelig på Disney + fra 27. mai.