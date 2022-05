Meklingen fortsetter på overtid

Blant de tre parallelle meklingene som har foregått i Staten, kommunene og Oslo kommune, går forhandlingene fremdeles på overtid for to av dem.

Tirsdag morgen ble det enighet i kommuneoppgjøret – men lærerne sier nei til løsningen, og både Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Lektorlaget er misfornøyde med skissen.

De har varslet lærerstreik om 14 dager, dersom ikke det legges frem en ny skisse som sikrer tilstrekkelig reallønnsvekst.

– Lærerne sier nei. Tross høyere lønnsramme enn frontfaget, har vi fått en profil som ikke treffer lærerne. Lærerne var lønnstapere i fjor og på både kort og lang sikt. Likevel velger KS en skisse som ikke treffer lærerne, sa forhandlingsleder Steffen Handal i Unio umiddelbart etter at kommuneoppgjøret var i havn tirsdag ettermiddag.

Det er ikke klart hvor mange lærere som går ut i streik, dersom det ikke blir noen enighet.

IKKE FORNØYD: Forhandlingsleder Steffen Handal er ikke fornøyd med skissen som er lagt frem. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Rammer publikum

I statsoppgjøret fortsetter meklingen på overtid, og det er fremdeles fare for at 3.500 statsansatte kan gå ut i streik for avtalen som påvirker 41.000 statsansatte.

Da vil blant annet politiet, tollere og departementene rammes – og publikum, ifølge leder i LO Stat, Egil André Aas.

– Vi vet bedre enn noen andre at en streik i offentlig sektor også rammer publikum, slik er det også nå, men uttaket er først og fremst ment å treffe arbeidsgiver, sier Aas.

FORHANDLER: Fra venstre: Guro Lind i Unio, Pål N. Arnesen i YS stat, Statens personaldirektør Gisle Norheim, Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat og Egil André Aas i LO Stat før forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han har varslet at over 1.000 medlemmer kommer til å legge ned arbeidet hvis meklingen ikke skulle føre fram. Skulle det bli streik, vil blant annet 13 departementer få streikevakter utenfor dørene fra tirsdag morgen.

– God bevegelse

Ansatte i Oslo kommune forhandler separat, og varselet omfatter snaut 1700 arbeidstakere. Blant virksomhetene som vil bli rammet, er skoler, barnehager og en rekke kommunale etater og tjenester.

Mandag kveld sa riksmekler Mats Ruland at det har blitt jobbet godt og konstruktivt i alle de tre meklingene.

INGEN ENIGHET: Forhandlingene pågår på overtid, men riksmekler Mats Ruland opplyser om god bevegelse i samtalene. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Det har vært god bevegelse i meklingene gjennom dagen i dag, og gjennom helgen også, sa han mandag.

Det ble imidlertid ingen enighet til fristen, og tirsdag ettermiddag forhandles fremdeles to av oppgjørene på overtid.