Snapchat i fritt fall på Wall Street

Sent mandag, lokal tid i USA, kunngjorde Snapchat at selskapet ligger an til å bomme på kvartalsmålet sitt fordi økonomien har «gått nedover mer og raskere enn ventet», skriver Market Watch.

Dette påvirker flere selskapet i teknologibransjen, mener økonominettstedet.

Den teknologitunge indeksen Nasdaq er ned 2,5 prosent tirsdag, i handelen før børsens åpningstid på Wall Street i New York City.

Snapchat ble solgt for 22,40 dollar per aksje ved stengetid mandag, og idet børsen åpnet tirsdag, lå kursen på 13,50.

– Dette har satt en stopper for «det verste er over»-snakket fra ekspertene. Dette synliggjør hvor flyktige svingningene er nå og at investorer løper så fort de ser tegn til problemer, sier senioranalytiker Jeffrey Halley i OANDA i et notat til sine klienter.

Andre teknoselskaper som Facebook, Pinterest, Twitter og Googles eier Alphabet får også juling. Facebook er ned snaut ti prosent, Pinterest nesten 24 prosent, Twitter ned 2,7 prosent og Alphabet ned 7 prosent.