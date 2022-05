NRK: 17 toppledere i Forsvaret har fått varsler mot seg

– Vi ser at konsekvensene kommer veldig raskt når det varsles mot folk på lavere nivå, men vi ser at det ikke er mange konsekvenser når det varsles mot noen på høyere nivå, sier leder Jens Jahren for Befalets Fellesorganisasjon til NRK.

NRK har fått tilgang til 70 varsler som er sendt inn gjennom Forsvarsdepartementets varslingskanal de siste to årene. 17 av disse varslene er rettet mot flaggoffiserer, som er offiserene med høyest grad og stilling i etaten. Det er omtrent 70 slike i Norge, og noen av dem har flere varsler mot seg. Noen av dem det er varslet mot, sitter i forsvarssjefens ledergruppe.

NRK tar forbehold om at kanalen ikke vet om det er hold i alle varslene, eller om de har ført til konsekvenser.

– Vi mener at man må ta disse varslene mer på alvor, man må bruke mer tid på varsler mot ledere. Vårt bilde er at vi ser at det kanskje er mange av varslene mot ledere og toppledere som ikke kommer fram, og som ikke blir tatt på alvor, sier Jahren.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier til NRK at han ikke er overrasket over at det er et høyere antall varsler mot ledere.

– Lederne har et stort ansvarsområde som gjør at de kan bli utsatt for kritikk, sier Kristoffersen, som ikke kjenner seg igjen i kritikken om at varsler mot toppledere får mindre konsekvenser enn varsler mot ansatte på lavere nivåer.