Siktede tilstår Tønsberg-drapet

44-åringen innrømmer drapet i Husvik for to uker siden.

En 44 år gammel mann har vært mistenkt for drapet på en 64-åring i Husvik i Tønsberg siden det skjedde, men var lenge for syk til å bli avhørt.

I et tre timer langt avhør tirsdag, tilsto han.

– Han har vært for syk til å bli avhørt, men er nå i stand til å la seg avhøre. Han har ønsket å samarbeide med politiet hele tiden, men har trengt tid. I dag har han forklart seg, og han har tilstått, sier hans forsvarer, Jon Anders Hasle, til TV 2.

Det var NRK som meldte om tilståelsen først.

Hasle forteller at mannen fremdeles «har det utrolig vanskelig».

– I forkant av avhøret har han hatt en samtale med en psykiater, og det har vært gjort fordi vi har ønsket å være trygg på at han er i stand til å la seg avhøre. Det er han, men han har det vanskelig, fortsetter Hasle.



– Per nå er det mitt inntrykk at han får den oppfølgingen han har behov for.

Politiet fikk melding klokken 01:55 natt til onsdag 11. mai og rykket ut til en adresse i Tønsberg, der 44-åringen ble pågrepet.

– Mannen ringte selv til politiet og meldte ifra om hendelsen, og han har knyttet seg til åstedet og voldshandlingen, fortalte politiinspektør Odd Skei Kostveit i en pressemelding den gang.

44-åringen er tidligere dømt for vold, har Kostveit opplyst til TV 2.