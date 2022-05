Blir ikke ny konsert i Oslo Spektrum

Grunnet sykdom hos vokalist Morten Harket avlyste A-ha lørdag forrige uke sin konsert i Oslo Spektrum. Harket ble diagnostisert med akutt laryngitt som er en betennelse i strupe og stemmebånd.

På Oslo Spektrums nettsider opplyses det at det ikke vil bli satt opp en ny konsert.

– Det viser seg dessverre at det ikke er mulig å sette opp en ny konsert med a-ha i Oslo Spektrum etter at konserten 21. mai ble avlyst. Grunnen til dette er at det er umulig å oppdrive personell og utstyr til å gjennomføre arrangementet, står det på Oslo Spektrums sine nettsider.

Samme beskjed er publisert på A-ha sin Facebook-side.

– Vi vet at mange av dere har ventet i årevis for å se showet og at dette er en stor skuffelse, og vi beklager veldig å svikte dere. Billetter vil bli refundert via Ticketmaster i henhold til deres standardvilkår, står det på Facebook.

Mandag ble det klart at også deres kommende konserter i Bournemouth 24. mai og Liverpool 25. mai ryker.

«Vi hater å skuffe enda flere fans med avlysninger, men det er dessverre ingenting vi kan gjøre annet enn å vente til Morten blir bedre», skrev bandet.