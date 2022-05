Skatteetaten saksøker Idar Vollvik

Skatteetaten mener at forretningsmannen Idar Vollvik skylder 1,93 millioner kroner i ubetalt skatt, melder Dagens Næringsliv.

Etaten saksøker Vollvik og har tatt arrest i eiendom for nærmere to millioner kroner, skriver avisen. Nærmere bestemt i hans bolig i Bergen.

– Det engster meg ikke, sier Vollvik om skattekravet.

Vollvik ble mandag kjent skyldig i å ha feilmerket ikke-medisinske munnbind som medisinske munnbind og ble dømt til 45 dager i fengsel. 54-åringen har varslet at han vil anke dommen.

Ligningstallene for 2020 viser ifølge avisen at Vollvik det året hadde 8,6 millioner kroner i inntekt, null i formue og at han betalte 2,7 millioner kroner i skatt.