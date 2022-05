Trodde passene var i boks. Så tok politiet en titt på signaturen

– Jeg liker ikke å sutre og kommer sjelden med utblåsninger som dette, men her er det en sånn mangel på smidighet at det er helt sinnssykt.

Kristoffer Evang fra Jevnaker er lite imponert over behandlingen familien fikk da de tre barna hans skulle få pass ved Lillestrøm politistasjon i forrige uke.

Med både passet hans fra 2016 og signerte fullmakter hvor han bekreftet at barna kunne få pass, dro Evangs kone og barn ens ærend til Lillestrøm for å sikre pass i tide til sommerferien i utlandet. Slik gikk det ikke, ifølge Evang.

– Kona mi fikk beskjed om at signaturen i passet mitt og på fullmaktene ikke var like nok, og at de ikke kunne godkjenne mitt ønske om at barna kan få pass.

– Trodde det var tidenes dårligste spøk

Barnefaren forteller at han fikk en telefon fra kona mens hun var på passkontoret, og at de ansatte skal ha vist liten vilje til å finne en løsning på det oppståtte problemet. Det hele skal ha endt med at kona ble bedt om å gå, og heller bestille nye passtimer.

Dermed bar det hjem igjen til Jevnaker, en kjøretur på rundt én time.

– At signaturene var så veldig forskjellige kan jeg ikke forstå, men noe har den sikkert forandret seg på nesten ti år. Det er jo uansett slik at signaturene på førerkortet og andre ting også er litt ulike, det er jo forskjell på om du signerer med penn eller på en digital tavle.

Ifølge Evang skal kona også ha vist frem flybillettene familien har bestilt til sommerferien, uten at de ble godtatt som bevis på at faren faktisk ønsket pass til barna.

– Jeg trodde det var tidenes dårligste spøk. Så vanskelig kan det vel ikke være. For oss betyr dette at blant annet 70-årslaget til svigerforeldrene mine ryker, hvis vi ikke på mirakuløst vis kan trylle frem noen passtimer.

Evang sier at han hadde strukket seg langt om det fantes en løsning på familiens passknipe.

– De kunne ha satt passene i produksjon, og krevd at jeg kom dit og bekreftet at jeg godkjenner det. Jeg hadde gjort nesten hva som helst egentlig, for å være ærlig.

Sjekker flere ganger daglig

Neste ledige passtime er ifølge Evang i august. Dermed ryker altså med all sannsynlighet utenlandsferien de har planlagt, men helt gitt opp håpet har han ikke.

– Vi må jo bare prøve på nytt, så vi er inne fire-fem ganger om dagen for å se om det et eller annet sted i landet er noen som har avbestilt timer. Alternativet er at vi må droppe ferie med barna, det er ikke helt det vi hadde sett for oss etter to år med pandemi.

Evang understreker at han forstår at politiet forholder seg til et regelverk, og at han mest av alt reagerer på liten vilje til å strekke seg litt for en familie som bare har lyst på pass til sommerferien.

– Dette kunne vært løst på så innmari mange måter. Jeg kunne ha kastet meg i bilen og legitimert meg hos dem. På én eller annen måte burde det jo kunne ha løst seg. Enten får man være litt smidigere, eller så får man på forhånd gi beskjed om at alle må møte opp fysisk, mener han.

– Strengt regelverk

TV 2 har forelagt fungerende seksjonsleder ved forvaltningsseksjonen i Øst politidistrikt, Kjersti Guåker, kritikken fra Evang.

Hun sier politiet har forståelse for at pass-situasjonen nå kan oppleves som frustrerende for folk, men hun kan ikke svare på hva det er som avgjør om en signatur er for ulik, og om det er skjønn fra de ansatte eller maskiner som sjekker dette.

– Vi kan dessverre ikke, av sikkerhetshensyn, gå inn på våre rutiner knyttet til passutstedelse.

– Forstår dere at det oppleves frustrerende å ha ventet på passtime siden starten av mars, og så bli sendt av gårde med denne begrunnelsen, uten å oppleve noe velvilje til å hjelpe familien med å løse dette?

– Vi har forståelse for at pass-situasjonen kan oppleves frustrerende.

TV 2 stilte også disse tre spørsmålene til politiet:

– Fantes det ingen mulighet for at dere kunne ha sjekket opp dette med far samme dag eller senere, slik at dette løste seg?

– Er det noen på stasjonen som husker denne episoden fra forrige uke? Hva sier i så fall de?

– Det de reagerer mest på er liten vilje til å se på hvordan situasjonen kunne løse seg slik at barna fikk pass den dagen. Er det så lite handlingsrom at de ansatte bare må avvise uten å se etter løsninger når det dukker opp slike problemstillinger?

– Jeg har ikke innsikt i hva som har skjedd i dette tilfellet. På generell basis kan jeg si at vi forsøker å finne løsninger for folk, men at regelverket rundt utstedelse av pass er veldig strengt, fordi vi ikke skal utstede pass til de som ikke skal ha dette, svarer Guåker.