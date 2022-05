Silje Nordnes (37) om kjærlighetssorgen: – Jeg gråt på Teams

Enten du er ung eller gammel, har de fleste av oss følt på den smertefulle følelsen når et forhold tar slutt. Kjærlighetssorg og de ulike følelsene det gir kan være universelle, og varierer fra person til person.

Noen håndterer sorg med latter og humor, mens andre føler at kjærlighetssorgen er så intens og lammende at den kan vare i lengre perioder. Det var tilfellet for NRK-programleder Silje Nordnes, noe som senere inspirerte henne til å lage en podkast for alle som vil komme seg ut av sorgen og få troen på kjærligheten igjen.

Nå avslører hun hvordan den kom til:

– Jeg var på «Lørdagsrådet» og fortalte at jeg var singel. Sjargongen mellom oss er jo at vi tuller med alt, og da var Ronny Brede Aase sånn: «Haha, Silje, du har mastergrad i brudd», men også at jeg har en doktorgrad i å «get back on the horse», forteller hun lattermildt til God morgen Norge.

FIere «runder»

I perioden Nordnes, Ronny Brede Aase og Live Nelvik har kjent hverandre, har hun gått gjennom et par runder med kjærlighetssorg. Fire, for å være helt eksakt.

Det siste bruddet skjedde under pandemien for to år siden, da folk fortsatt var nødt til å sitte på hjemmekontor. Og når man i tillegg ikke kan gå ut å sosialisere seg med folk på jobb eller på fritiden, kan det by på noen utfordringer:

– I retrospekt så er det nesten litt vanskelig å beskrive hvordan det var. Det var ganske mørkt, og på én måte skjønte jeg jo hva det var. Jeg hadde jo vært gjennom det før. Jeg trodde egentlig at dette skulle være greit å komme seg gjennom, men det jeg gjorde før for å håndtere kjærlighetssorg var å dra på jobb.

Hun fortsetter:

– Det kunne man jo ikke gjøre lenger, så jeg satt jo hjemme alene med folk på Teams. Det var faktisk litt gråting på Teams også, det var der jeg fortalte Tuva Fellman og Ronny at jeg hadde blitt singel.

Hun tror at karantene og minimal sosial kontakt gjorde det ekstra vanskelig å komme over sorgen.

Likevel legger hun ikke skjul på at det ikke har blitt lettere å komme seg over brudd, til tross for at hun nå sitter med flere erfaringer.

– Det er veldig individuelt, også kommer det veldig an på hvem man er og hvordan forholdet har vært. For min del var det første bruddet helt lammende. Jeg hadde ikke vært gjennom det før, og følte det var helt håpløst og at det kom til å vare for alltid. Men etter hvert skjønner man at det går over, forteller hun.

Men når det kom til følelsene som oppstod rundt det siste og nyligste bruddet, vokste det frem noen eksistensielle spørsmål:

– Det er jo ikke bare en sorg over et forhold tar slutt. Tanker som: «Skal jeg aldri få det til?», «er det meg det er noe feil med?» og «skal jeg være alene for alltid?» kommer ganske raskt. Nå er jeg 37 år, og alle vennene mine rundt meg er etablerte, har barn og skal gifte seg. Så det treffer meg hardere akkurat nå sammenlignet med da jeg var i 20-årene, siden jeg hadde masse single venninner og bare kunne dra på byen for å «get back on the horse».

Nytt podkast-eventyr

I dag har ikke Nordnes lenger kjærlighetssorg, men programlederen avslører at hun er skeptisk til å kaste seg ut i dating-livet igjen:

– Før så pleide jeg å kaste meg ut i det med hodet og hjertet først. Mens nå merker jeg at jeg er mer konsekvenstenkende, noe som er litt kjedelig – for sånn skal ikke kjærligheten være, fastslår hun.

Nå har hun lansert podkast-serien «Kjærlighetssorg», hvor hun tar oss med på en reise om å finne ut hvorfor kjærlighetssorgen gjør så vondt. For hva skjer i kroppen og i hodet når et forhold tar slutt? Dette er spørsmål hun skal finne ut når hun møter folk som har opplevd sorgen på forskjellige måter og perspektiver.

Nordnes legger derimot ikke skjul på at det er en total tillitserklæring å komme til henne og brette ut om kjærlighetslivet sitt foran hele Norge:

– Jeg la ut en post på Instagram, hvor jeg søkte etter folk som stod midt oppi det. Det var litt fordi jeg vet at disse følelsene og tankene man har er så sterke, og når man kommer ut av det, så fortrenger man disse. Derfor ville jeg få de tankene mens de fortsatt er der. Gjestene har jo sagt at grunnen til at de stiller er fordi de vil hjelpe andre.

Med seg har hun også eksperter, forskere og psykologer, som også kan kan snakke om sorgen fra et faglig perspektiv:

– Man føler jo seg så dum, svak og pinglete, og det er lett å skamme seg. Til tross for at man vet at et forhold ikke er «liv laga», kan det fortsatt gjøre så vondt. Det er noe så irrasjonelt ved det, så derfor er det så deilig å ha fagfolk der som kan bekrefte at det er helt normalt og naturlig – og at det går over, sier hun.