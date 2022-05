Derfor takket «TIX» ja til programlederjobben – stilte to krav

Haukeland har satt konserter og musikkeventer på pause for å være programleder for Paradise. Før han takket ja til programlederrollen, hadde han to krav.

– Jeg har et musikkstudio. Det er på en måte et krav. Det var mange kollier med bagasje fra Norge, så har jeg fått et eget rom/lokale hvor jeg kan holde på.

For å vite hva det andre kravet var, se God kveld Norge-videoen øverst i saken.

PROGRAMLEDER: Haukeland sier at musikk fortsatt er hovedfokuset hans, selv om han stadig dukker opp på flere TV-programmer. Foto: Line Haus/TV 2

– Uheldig

Programmet har alltid vært omtalt som et skandaleprogram, og sist i rekken var skandalen om fjorårets vinner Markus Grønberg. Det ble kjent at han var under etterforskning for voldtekt da han vant konkurransen. Han ble dømt for å ha hatt seksuell omgang med en mindreårig, men har anket dommen.

Haukeland får spørsmål om han hadde betenkeligheter rundt å takke ja til jobben, siden det hadde vært en så stor skandale året før.

– Ja, jeg hadde ikke vært programleder for Paradise om jeg ikke kunne vært med å påvirke programmet i en retning jeg mener er sunn. Jeg hadde heller ikke vært programleder om produksjonen ikke hadde gjort grep, men det har de absolutt gjort. Enda hvor uheldig det der var, så føler jeg at jeg ville blitt veldig tatt på senga om noe sånn hadde skjedd i år.

God kveld Norge har tidligere omtalt at castingprosessen om mulig har blitt strengere enn tidligere år, og fortalt at bakgrunnssjekken av deltakerne er svært omfattende.

– Når de caster deltakere her er de usedvanelig nøye og strenge. Jeg tviler på at det er andre realityprogrammer som er like nøye som Paradise er nå. Det tar mye tid å finne gode deltakere med mye dybde og karakter. Det tror jeg de har gjort en veldig god jobb med i år, sier Haukeland.

Frykter ikke fordommene

«TIX» har gått fra å være en artist mange utelukkende forbandt med grove russelåter, til å bli en folkekjær artist som har representert landet sitt i Eurovision Song Contest og deltatt på familieprogram som Hver gang vi møtes.

– Paradise er et program det er mange fordommer mot. Er det noe du er redd for å bli assosiert med? Du har jo fått et mer stuerent image, og nå er du Paradise-programleder?

– Det har alltid vært fordommer mot meg også, men de tror jeg er visket bort. Mange har fordommer mot gamle Paradise Hotel, men dette er et nytt program.

Nytt konsept

Den nye versjonen av «Paradise Hotel», som nå kun skal hete «Paradise», kommer på skjermen 30. mai. I den nye sesongen trenger man ikke å være i par med noen av motsatt kjønn og det er enkeltsenger på rommene. Det skal også være et bredere spekter av mennesker representert i programmet.

– Det er tatt mange grep for å underbygge at paradise er et sosialt spill, det er ikke lenger «lås mange ungdommer inni i et hotell og se om noen har sex». Det er mye mer enn det, sier Haukeland.

Det skal være mer fokus på spillet enn på sex i den kommende sesongen. Hvis deltakere har sex inne på hotellet, vil ikke dette bli vist på TV.