Ruud pensjonerte fransk tennislegende: – Du har vært en inspirasjon. Takk for alle minnene

Casper Ruud er videre fra første runde i French Open etter å ha slått franske Jo-Wilfried Tsonga (37) på hovedbanen i Paris. Franskmannen som er rangert som nummer 297 i verden hadde et solid hjemmepublikum i ryggen og viste seg også frem fra en overraskende positiv side fra start.

Ruud klarte imidlertid å snu kampen og kunne til slutt juble for en 3-1-seier mot veteranen som med det har spilt sin aller siste tenniskamp på profesjonelt nivå. I det fjerde sette klarte franskmannen å bryte Ruud slik at han gikk opp til 6-5. Da reiste hele Philippe-Chatrier seg for den franske nasjonalsangen i den korte pausen. Et mektig øyeblikk for å hedre den franske legenden.

– Det høres litt trist og slemt ut. Men jeg håper dette blir hans siste kamp, sa Ruud til TV 2 før tirsdagens kamp mot Tsonga.

– Det var en bra kamp. Jeg vil ikke snakke om kampen, jeg vil snakke om Jo. Jeg ville ikke ødelegge øyeblikket ditt. Du har vært en inspirasjon for meg og andre spillere i verden. Takk for alle minnene, sier Casper Ruud til arrangøren etter kampen.

Etter kampen ble franskmannen hedret med sine nærmeste på grusen foran et Philippe-Chatrier i tårer.

Allerede flere minutter før kampen var det flere franskmenn som hadde inntatt tribunen på Court Philippe-Chatrier som er hovedbanen i French Open. Under oppvarmingen fikk Tsonga applaus for nærmest hvert eneste slag han tok.

KOK: Nærmere 10.000 franskmenn var på plass på Court Philippe-Chatrier for å heie frem Jo-Wilfried Tsonga. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Noen hadde også møtt opp med trommer og flere tusen var stående på beina ved flere anledninger allerede før kamp for å hylle den franske spilleren.

At det ville bli kok og trøkk mot Ruud var det dermed lite tvil om.

Shaky åpning

Den gode stemningen før kampen ble bare sterke da kampen først startet. Til tider helt elektrisk. Både det og ambisjonene Ruud har i denne turneringen kan ha vært med på å legge en liten demper på 23-åringens spill innledningsvis i kampen.

Snarøya-gutten bommet flere førsteserver og virket ikke så skarp som han normalt sett er. I spill var det imidlertid nordmannen som viste seg best frem.

Men franskmannen hadde flere tusen med seg i ryggen. Etter et tiebreak i første sett kunne franskmannen for en av sine aller siste ganger ta i mot et helt vanvittig jubelbrøl fra tribunen.

Veteranen slet

Men den franske jubelen sto ikke i taket til evig tid. I det andre settet begynte 37-åringen å skjære mer og mer grimaser. Lydene ble høyere og holdningen var ikke like stram. Det så rett og slett ut som om Tsonga slet ute på Paris-grusen.

FØLELSESLADD FARVEL: Jo-Wilfried Tsonga tok farvel med tennisen på hjemmebane. Foto: GONZALO FUENTES

Dermed klarte Ruud å bryte et av franskmannens servegame. Men Ruud klarte ikke å utnytte det. Franskmannen slo tilbake og brøt et av Ruuds servegame.

Dermed måtte også det andre settet avgjøres med tiebreak. Denne gangen var det Ruud som kom seirende ut av det.

Cruise-kontroll

Fra Ruuds første settseier endret alt seg. Tsonga, som er rangert som nummer 298 i verden, hadde i grunn ikke sjanse mot Ruud utover kampen. Det tredje settet vant nordmannen komfortabelt 6-2.

Det fjerde settet ble kampens avgjørende sett og også det gikk til tiebreak. Der ble det en lang pause fra det sto 6-6 og til det hele skulle avgjøres. Tsonga slet nemlig med en vond skulder og måtte få behandling på banen.

Deretter spilte franskmannen med store smerter i armen og dermed vant Ruud tiebreaket og kampen.

Nå venter finske Emil Ruusuvuori i runde to. Han måtte på samme måte som Ruud slite for seier i runde én. Finnen møtte der også en franskmann i Ugo Humbert og der ble det avgjort etter fem sett.

Ruuds kamp mot Ruusuvuori blir ikke før på torsdag.