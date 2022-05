Mentoren spådde The Voice-finale for deltakeren etter første runde

Etter flere måneder med intens jobbing og mye nerver, er fire deltakere klar for The Voice-finalen. Én av dem forteller at mentoren spådde finaleplassen allerede etter første audition.

Fredag er det duket for The Voice-finalen. De fire gjenværende deltakerne skal nå gjøre en siste innsats for å vinne hjertene – og stemmene – til seerne.

Etter sist ukes semifinale ble det klart at Jørgen Dahl Moe (25), Tara Bloch-Vere (31), André Askeland Hagen (21) og Niklas Jung Hansen (29) skal kjempe om den gjeve tittelen «Norges beste stemme».

Selv om alle deltakerne har blitt hyllet for hvert sitt talent gjennom hele sesongen, er det alle enig om en ting – de hadde aldri trodd de skulle ta seg helt til finalen.

Se hvilke sanger finalistene skal synge nederst i saken!

Unngår å tenke for mye på det

– Det føles veldig bra, men det var en stor overraskelse. Jeg hadde på ingen måte trodd at dette skulle skje, sier Askeland Hagen når TV 2 spør han hvordan det er å være i finalen av sangkonkurransen.

Dette er den røde tråden i svarene til deltakerne når de får spørsmål om hvilke tanker de har gjort seg rundt finaleplassen.

Bloch-Vere forteller at hun syns det er vanskelig å ta innover seg, men at hun nå kjører samme taktikk som ved tidligere direktesendinger.

– Jeg klarer ikke skjønne det, men det er jo en «selvtillitsboost» – det er helt vilt. Jeg går inn i samme modus som sist uke, og fokuserer på låten. Jeg prøver å unngå å føle for mye på det, i fare for at den følelsen tar over.

Også for Dahl Moe føles finaleplassen fjern, samtidig som det er veldig stas. Han forteller at han ikke har tenkt så mye på konkurransedelen av programmet.

– Jeg har klart å distansere meg selv fra det det hele koker ned til, og har gjort det jeg kan for å påvirke resultatet. Om jeg er meg selv, får jeg ikke gjort mer!

Jung Hansen har tidligere delt at The Voice-deltakelsen ikke bare har hjulpet han å tro på sitt eget talent, men også hans generelle selvtillit. Dette skal han ta med seg inn i finalen på fredag.

– Selvtillit er jo ikke alltid bekreftelsen du får utenfra, men det hjelper jo. Jeg tar med meg alt jeg har fått fra Espen, de andre mentorene og deltakerne, som har vært så støttende. Det føles ikke som en konkurransesituasjon når vi alle er så ulike, sier 29-åringen.

Mentoren spådde finaleplass

Når TV 2 spør dem hvilke tilbakemeldinger som har stukket seg ut for dem gjennom sesongen, enten fra mentorene, de andre deltakerne, eller folk i sosiale medier, forteller Bloch-Vere om en spesiell tilbakemelding hun fikk i begynnelsen av programmet.

Mentoren hennes, Matoma, spådde nemlig så tidlig som etter rett etter blind auditions at hun ville komme seg helt til finalen.

– Jeg husker at jeg tenkte: «Nå har du overtenning». Men han har trodd at hvis jeg gjorde sånn og sånn, så ville jeg nå finalen. Så det er noe jeg har reflektert over denne uken – at han forutså det. Det er veldig gøy, og veldig spesielt, forteller 31-åringen.

Jung Hansen hadde også en som hadde stor tro på at han ville kunne komme hele veien til finalen – nemlig moren.

– Hun er naturlig nok Norges stoltestes mor. Hun har jo hatt lyst til at jeg skulle være med lenge, men jeg har ikke vært så veldig «keen» på det. Så hun syns det er veldig stort, sier han.

– Planen er å kjøre på

Noe annet alle de fire finalistene er enig om, er at de kommer til å satse på musikken etter The Voice. Alle fire har planer om å komme seg til studio for å produsere egen musikk, og flere av dem har skrevet ferdig egne låter.

– Planen er å kjøre på! Rett og slett lage så mye musikk som mulig, og slippe den så raskt som mulig. Fortsette som jeg alltid har gjort. Gjøre det jeg liker, det jeg har lyst til, sier Dahl Moe.

Når TV 2 spør om vi kan forvente en eventuell duett med mentoren Ina Wroldsen (37), ler han før han legger til:

– Det hadde vært kjempestas! Tiden får vise, men jeg hadde syns det hadde vært utrolig gøy.

Både Jung Hansen og Bloch-Vere har vært åpne om usikkerheten rundt artistdrømmen, men nå skal de begge satse for fullt med en gang.

– Jeg har lyst til å skrive, lage og produsere sanger. Uansett hva som skjer nå, så er det å gi denne drømmen en sjanse – som den fortjener, sier Jung Hansen.

– På intet annet tidspunkt kommer jernet til å være så varmt som det er nå. Det fins ingen bedre anledning. Så det er det jeg har tillatt meg selv å tenke denne uken – og resten tar jeg etter fredag, avslutter Bloch-Vere.

Disse låtene skal de synge i finalen: André Askeland Hagen (Team Ina) – «Under the Surface» av Marit Larsen

(Team Ina) – «Under the Surface» av Marit Larsen Jørgen Dahl Moe (Team Ina) – «Purple Rain» av Prince

(Team Ina) – «Purple Rain» av Prince Niklas Jung Hansen (Team Espen) – «When I Was Your Man» av Bruno Mars

(Team Espen) – «When I Was Your Man» av Bruno Mars Tara Bloch-Vere (Team Matoma) – «Is That Alright?» av Lady Gaga



The Voice finalen ser du direkte på TV 2 og TV 2 Play kl. 20 på fredag!