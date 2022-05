Kvinne siktet for drapsforsøk på sin ektemann i Sveio

En kvinne i 30-årene er siktet for å ha forsøkt å drepe ektemannen sin med en skarp gjenstand.

Kvinnen var tidligere siktet for grov kroppsskade, men har fått statusen sin endret, skriver Bergens Tidende.

Natt til lørdag rykket politiet ut etter melding om en alvorlig voldshendelse i Sveio. Kvinnen i 30-årene ble siktet for grov kroppsskade, og en jevnaldrende ble påført skader av det politiet mistenker er en kniv eller en annen skarp gjenstand.

Politiadvokat Maren Retland opplyser til BT tirsdag at kvinnen nå er formelt siktet for drapsforsøk. Hun bekrefter også at kvinnen og mannen er ektefeller.

– Det var andre til stede på adressen, og vi kartlegger hva de har sett eller hørt. Disse vitnene har en relasjon til ekteparet, sier Retland.

Kvinnen ble fremstilt for fengsling mandag, men ble løslatt samme dag. Retten mente at vilkårene for fengsling ikke var til stede.