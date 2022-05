Seriemorderen Mary (11) terroriserte barna i nabolaget

29. mai 1968 befinner en sønderknust June Brown seg hjemme i boligen i byen Newcastle upon Tyne, nordøst i England. Det er gått fire dager siden hennes fire år gamle sønn, Martin Brown, ble funnet livløs i et forlatt hus i nabolaget.

Den aktive og livsglade guttungen hadde fråde rundt munnen og en blodflekk i ansiktet. Ved siden av kroppen lå det en tom flaske med smertestillende. Det var ingen synlige tegn til vold på Martins kropp, men obduksjonslegen kunne i det minste avvise politiets teori om at fireåringen døde av en overdose.

Moren June har fått sønnen hjem i en kiste, og er i gang med å forberede begravelsen når det banker på døren. Utenfor står nabojentene Mary Bell og Norma Bell. Selv om jentene deler etternavn, har de ingen familiær relasjon.

Norma er 13 år, mens Mary fylte 11 år dagen etter at Martin ble funnet omkommet. Nå lurer venninnene på om de kan få møte fireåringen. Når June svarer at det ikke går fordi Martin er død, får hun et svar fra Mary som gjør henne både forferdet og forbanna:

BARNEDRAP: Fire år gamle Martin Brown ble Marys første offer. Foto: Zuma press/Keystone Pictures/NTB

«Åh, jeg vet han er død. Jeg vil bare se ham i kista».

June ender opp med å be jentene holde seg unna, før hun slenger igjen døra. Lite ante hun da at det var sønnens drapskvinne hun nettopp hadde jaget bort.

Voldelige utbrudd

Mary Flora Bell hadde hatt et dårlig rykte på seg fra hun var en liten jentunge. Barna i nabolaget og på skolen lærte seg tidlig å unngå den viltre og voldelige jenta. Mary hadde et uforutsigbart temperament, stadige humørsvingninger og tydde lett til vold.

Det var ikke uvanlig for Bell å ta kvelertak på skolekameratene. Ved én anledning prøvde hun å blokkere en jevnaldrende jentes luftrør med sand. En annen gang stumpet hun en sigarett på en ung jentes kinn.

– Du var alltid på vakt rundt henne. Man snudde aldri ryggen til henne, fortalte en tidligere skolevenninne i dokumentaren «The Mary Bell case».

En annen klassevenninne ved Delaval Road Junior School skulle senere fortelle at hun og de andre elevene hadde lært seg å gjenkjenne Marys adferd før et voldelig utbrudd. Risting på hodet og et stålfast blikk var tegn på at jenta var i ferd med å gå til angrep.

Til tross for at Bells problematiske oppførsel var viden kjent, var det lite som ble gjort for å hjelpe henne, eller finne årsaken til adferden. Foreldre ba barna sine holde seg unna Mary, som kun hadde én venn: den underdanige og lettere psykisk utviklingshemmede Norma.

– Mary hadde lett for å dominere andre. Hvis hun hadde bedt Norma om å hoppe fra Tyne-broen, ville hun hoppet fra Tyne-broen, det var datidens spøk, fortalte Hazel Sharp, som bodde i nabolaget, i «The Mary Bell case».

Lille Martins tragiske dødsfall kunne muligens vært unngått om det hadde blitt tatt affære to uker før drapet. Da ble en tre år gammel gutt funnet blødende og fortumlet i barnas nabolag Scotswood.

Treåringen fortalte til politiet at han lekte med Mary og Norma på taket av en forlatt bunker da han ble dyttet ned over to meter. Guttungen fikk et dypt sår i hodet, men klarte ikke å peke ut hvilken av jentene som hadde dyttet ham over ende.

Slapp unna med advarsel

Samme kveld ble politiet kontaktet av foreldrene til tre andre jenter. De ønsket å anmelde Mary og Norma etter at de forsøkte å kvele trioen i en sandkasse.

Da politiet snakket med Bell-jentene om de alvorlige hendelsene, avviste begge at de hadde dyttet treåringen ned fra taket. De hevdet de kun hadde funnet ham blødende. Mary benektet også kjennskap til kvelertakene på de små jentene. Det gjorde imidlertid ikke Norma.

– Mary gikk bort til en av jentene og sa: «Hva skjer om du prøver å kvele noen? Vil de dø?» Så tok hun begge hendene rundt jentas hals og klemte til. Jenta ble lilla. Jeg sa til Mary at hun skulle stoppe, men hun ville ikke. Så la hun hendene rundt Paulines hals, og hun ble også lilla. Så kom en annen jente, Susan, og Mary gjorde det samme med henne, fortalte Norma til politiet.

Grunnet jentenes unge alder slapp de unna med en advarsel.

Et uønsket barn

Mary Bell fikk en hard start på livet allerede minutter etter fødselen. Moren, Elizabeth «Betty» Bell, var en 17 år gammel prostituert da hun fødte sitt andre barn, lille Mary.

Ifølge jentas tante, Isa McCricket, gjorde Betty det klart og tydelig at babyen var uønsket da sykepleierne prøvde å legge henne på morens bryst.

«Få den tingen bort fra meg», skal hun ha ropt.

Ingen vet med sikkerhet hvem Marys biologiske far var, men det var William Bell hun kalte «pappa» i oppveksten. Han var en voldelig alkoholiker som var inn og ut av fengsel, blant annet for væpnet ran.

Betty dro ofte til Glasgow for å jobbe som sexarbeider, og dermed ble Mary overlatt til seg selv eller den voldelige stefaren. I boken «Cries Unheard: the story of Mary Bell» skriver forfatter Gitta Sereny at Bettys familie reagerte på at Mary stadig fikk skader under morens omsorg. De mistenkte at hun neglisjerte henne med vilje, eller at hun med hensikt skadet datteren.

VOND BARNDOM: Mary Bell da hun ble en ung drapskvinne. Foto: Zuma Press/Keystone Pictures/NTB

Da Mary var tre år gammel, skal Betty, som slet med psykiske lidelser, ha «mistet» henne ut av vinduet. Ved en annen anledning ga hun jentungen en overdose sovemedisin. Betty solgte også datteren til en barnløs og ustabil kvinne ved en senere anledning. Gjennom barndommen slet Mary med kronisk sengevæting.

– Hele nabolaget visste om Marys mor, at hun kunne vært borte i ukesvis. Alle visste hun var en prostituert, fortalte en tidligere nabo i dokumentaren «The Mary Bell case».

Enda verre var det at Betty tvang lille Mary inn i prostitusjon. Moren hadde spesialisert seg som «dominatrix» i jobben som sexarbeider. Ifølge «Cries Unheard: the story of Mary Bell», en bok Mary lot seg intervjue til, ble jentungen seksuelt misbrukt av morens kunder i sadomasochistiske seanser.

Til tross for den grove forsømmelsen og misbruket av datteren, avviste Betty familiens stadige forsøk på å overta omsorgen av Mary.

Første barnedrap

25. mai 1968, dagen før sin egen 11-årsdag, lokket Mary Bell fire år gamle Martin Brown til et forlatt hus i det fattige arbeiderklassenabolaget de begge bodde i. Der kvalte hun guttungen til døde, en handling det er bred enighet om at hun utførte alene.

Da Martin ble funnet av lekende småbarn mange timer senere, varslet de en lokal arbeider om funnet. Under forsøket på å gi Martin fånyttes førstehjelp, dukket Mary og venninnen Norma opp for å se på. De ble raskt jaget bort fra det forlatte bygget. Jentene skal deretter forventningsfullt ha banket på hos Martins tante for å informere om at nevøen hennes var utsatt for «en ulykke».

Selv om årsaken til dødsfallet var uklart for politiet, var ikke jentene sene med å «skryte» av Martins død. Dagen derpå, på Marys bursdag, brøt de seg inn i en lokal barnehage som de vandaliserte. Bøker var revet i stykker, pulter var veltet og blekk og maling var smurt utover flere rom.

Bell-jentene hadde også etterlatt seg fire lapper i bygget. Med barnlig skrift og skrivefeil sto det: «Jeg dreper slik at jeg kan komme tilbake». «Vi drepte Martin Brown, dra til helvete din drittsekk». På en tredje lapp var det rablet ned: «Dra til helvete, vi dreper. Pass opp fi**e og homo».

Politiet antok at vandalismen var smakløse rampestreker utført av barn, og lot den videre etterforskningen ligge.

Torturerte og drepte

Bare to måneder senere, den 31. juli, forsvinner nok et barn i nabolaget. Tre år gamle Brian Howe ble sist sett av foreldrene lekende utenfor huset sitt sammen med et søsken, og Mary og Norma Bell. Først nærmere midnatt ble treåringen funnet, skvist mellom to steinblokker ved nabolagets avfallsplass.

Brian hadde tydelige blåmerker og kloremerker på halsen. Ved føttene lå en ødelagt saks. Treåringen ble funnet med flere stikkskader på bena, penisen var blitt forsøkt klippet av, og deler av hans oppklippede hår lå ved siden av. Bokstaven «M» var rispet på magen. Rettsmedisineren konkluderte med at treåringen var blitt kvalt til døde. Fordi det var blitt brukt relativt lite styrke for å ta livet av Brian, ble politiet bedt om å se etter en ung gjerningsperson.

Det tok ikke lang tid for etterforskerne å finne vitner som hadde sett treåringen sammen med Bell-jentene samme dag som han forsvant. Norma og Mary bekreftet at de hadde lekt med Brian tidligere på dagen, men hevdet de ikke hadde sett ham etter lunsjtid.

Mary snakket seg imidlertid rett inn i saken da hun fortalte politiet at hun hadde sett en åtte år gammel lokal gutt sammen med Brian. Hun hadde sett ham både slå barnet, og påpekte at han bar på en saks.

«Jeg så at han prøvde å klippe av halen på en katt, men saksen var ødelagt. Den ene delen var bøyd», sa hun.

Det var i det øyeblikket politiinspektør James Dobson forstod at Mary må ha vært til stede da Brian ble drept, da det kun var politiet som visste at en ødelagt saks ble funnet på åstedet. Åtteåringen som Mary utpekte som gjerningsperson ble raskt sjekket ut av saken. Han befant seg på flyplassen sammen med foreldrene da drapet fant sted.

Gikk i selvforsvar

På sin side begynte Norma å åpne seg opp under politisamtalene. Først hevdet hun at Mary hadde vist henne Brians lik etter at han allerede var død. Mary skal også ha fortalt henne at hun nøt å ta livet av treåringen. Etter hvert innrømte Norma at hun var vitne til selve drapshandlingen.

Da Mary ble konfrontert med de nye opplysningene av politiet, gikk hun fullstendig i selvforsvar.

«Dere prøver å hjernevaske meg! Jeg skal ta kontakt med en advokat som skal få meg ut av dette», meddelte hun til etterforskerne.

Politiinspektør Dobson hadde allerede bestemt at jentene skulle arresteres etter Brians begravelse, uken etter drapet. Nok en gang troppet Mary opp hjemme hos de pårørende. Dobson observerte 11-åringen utenfor Brians bolig da kisten hans ble brakt ut.

– Hun sto der, og lo. Hun lo og gned seg i hendene. Jeg tenkte: «Gode gud, jeg må ta henne med en gang. Hun kommer til å drepe igjen».

Da jentene ble arrestert senere på dagen, sto reaksjonene i sterk kontrast til hverandre. Norma brøt sammen i fortvilelse og gråt. Mary derimot, var iskald. «Det er helt greit for meg», var svaret.

Under den videre etterforskningen og i rettsaken skyldte jentene på hverandre. De avslørte også at de var ansvarlige for innbruddet i barnehagen og de etterlatte lappene som innrømte skyld i drapet på Martin Brown.

Fikk diagnosen psykopat

Den rettspsykiatriske evalueringen av jentene konkluderte med at Norma var lettere psykisk utviklingshemmet. Selv om hun var eldre enn Mary, var hun usikker og lett føyelig, spesielt overfor den dominerende venninnen.

Mary Bell ble beskrevet som intelligent, manipulerende, uforutsigbar, følelseskald, defensiv og voldelig, med svekkede sosiale evner i evalueringsrapporten. Psykiaterne ga henne diagnosen «psykopatisk personlighetsforstyrrelse».

POLITIBILDE: Mary Bell i tenårene, mens hun fortsatt satt arrestert. Foto: REX/Ntb

Aktor Rudolph Lyons malte et bilde av to forstyrrede jenter som visste forskjellen mellom rett og galt. De drepte «utelukkende for gleden og spenningens skyld», hevdet Lyons. Mary viste i tillegg ingen tegn til anger.

Norma Bells mor vitnet under rettsaken, og hun fortalte at Mary hadde forsøkt å kvele hennes yngste datter Susan bare måneder før drapet på Brian. Ektemannen hennes måtte slå 11-åringen i skulderen for å få henne til å slippe grepet om datterens hals.

Marys advokat argumenterte med at jentas traumatiske barndom i en dysfunksjonell familie med konstant misbruk, hadde gjort henne «mentalt tilbakestående». Dermed kunne hun ikke holdes ansvarlig for drapshandlingene.

Skrev brev til moren

Etter en rettsak som varte i ni dager, ble Norma frifunnet for drapene. Mary ble dømt til ubestemt forvaring med begrunnelse om at hun var en fare for samfunnet.

Etter dommen skrev Bell et brev til moren Betty. I diktform anklaget hun moren for medskyld i drapene:

«Vær så snill mamma, du må lette mitt lille sinn. Be dommeren og juryen på dine knær. De vil høre på din gråt om ‘vær så snill’. Den skyldige her er deg, ikke meg. (…) Fortell dem at du er skyldig, vær så snill. Da vil jeg mor, være fri»

I 1969 ble Mary overført til en ungdomsinstitusjon der hun var den eneste kvinnelige innsatte. Bell hevdet senere at hun ble seksuelt misbrukt ved anstalten, både av andre innsatte og en ansatt. Hun ble overført til andre institusjoner med årene, der det skal ha blitt lagt ned ressurser i rehabiliteringen.

Ble jaget av media

Først i 1980, i en alder av 23 år, ble hun løslatt fra fengselet under et nytt navn. Fire år senere fikk Mary sitt eneste barn, en datter som var uvitende om morens kriminelle fortid inntil avisreportere banket på duoens dør. Medias avsløring av familiens oppholdssted førte til at de måtte flykte til en annen del av landet.

I 2003 vant Mary Bell en rettslig avgjørelse i Høyesterett om krav på livslang anonymitet, både for seg selv, datteren og barnebarnet. Dommeren ga i tillegg den drapsdømte kvinnen ros for å ha «oppdratt en sjarmerende og velbalansert jente».

– Hun slapp ut av fengselet som en veldig balansert og fornuftig person. Hun har fått orden på livet sitt, med sine opp- og nedturer. Jeg synes hun er blitt en god samfunnsborger. Og det viser at det er mulig å oppnå hvis det blir lagt ned både tid, interesse og kjærlighet i et menneske, fortalte Brian Roycroft i dokumentaren «The Mary Bell case».

Han var en sosialarbeider som jobbet tett med rehabiliteringen av Mary under forvaringsperioden.

I samtaler med forfatter Gitta Sereny meddelte Mary at dommen mot henne ikke var feil, og at misbruket hun ble utsatt for i barndommen ikke fritar henne fra skyld i drapene på barna. Først da moren Betty døde i 1995, åpnet Mary seg opp om de traumatiske erfaringene fra oppveksten, inkludert morens stadige drapsforsøk på henne. Det er senere blitt spekulert i om Betty led av diagnosen Münchhausen by proxy, en lidelse som kjennetegnes ved at en omsorgsperson påfører andre skader for å få oppmerksomhet.

– Hun hadde vært i fornektelse i mange år, det var hennes måte å takle skyldfølelsen på, fortalte Sereny om Mary.

64 år gamle Mary Bells nåværende oppholdssted og livsstatus er ukjent, men hun skal ha levd et stille og rolig liv etter løslatelsen fra fengselet.

Lite er kjent om Norma Bells liv etter frifinnelsen. Hun døde i 1989, 34 år gammel.

Kilder: Historybyday.com, wikipedia, crimeandinvestigation.co.uk, theguardian.com, dailymail.co.uk, The Mary Bell case (dokumentar)