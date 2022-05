Vil ha nye regler for blodgivning for én gruppe menn

Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt Helsedirektoratet oppdraget i å gjøre en slik vurdering. Det skriver de i en pressemelding.

– Blodgivere gjør en uvurderlig innsats for samfunnet og for andre mennesker. Det er viktig å legge til rette for at de som kan og vil gi blod, kan gjøre dette på en trygg måte. Det betyr at vi må ha et regelverk som er oppdatert på faglig kunnskap om risiko for hvem som kan gi blod, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I dag finnes det regler for når man kan gi blod, for alle mennesker. Blant annet må personer som har tatt piercing, byttet seksualpartner, har vært syk eller reist i land med infeksjonssykdommer som smitter med blod, i midlertidig karantene før blodgiving.

Menn som har sex med menn må vente i minst 12 måneder siden siste seksuelle kontakt for å gi blod etter dagens retningslinjer. Denne regelen kan det ble endringer på, men det er altså Helsedirektoratet som skal vurdere endringene.

Å endre blodgiverreglene er for å opprettholde tilliten til blodgiversystemet, sier Kjerkol. Både i Sverige, Danmark og Canada har de nylig gjort endringer.