Johnny (56) bar på hemmeligheten i flere år: – Det tar nesten livet av meg

Når Johnny Risjord ser en konvolutt, eller når det tikker inn en mail i innboksen, banker hjertet ekstra fort.

– Jeg får nesten mareritt av å sjekke postkassen. Frykten for at det kommer inn et nytt gjeldskrav er så stor, og jeg vet ikke hvordan jeg skal få råd til livets opphold, sier Risjord.

Etter et liv preget av en trøblete oppvekst, rus og kriminalitet, har den 52 år gamle nordlendingen gjort alt han kan for å stable seg på bena igjen. I 2009 klarte han det.

Men én ting står fortsatt i veien for at Risjord skal kunne se lyst på fremtiden.

FAMILIELIVET: Hjemme i Hamnes kommune i Helgeland bor Johnny Risjord med sine to barn og forloveden. Foto: Andreas Dahlmo

– Livet er egentlig veldig fint. Etter mange år på feil side av loven har jeg vært opptatt av å gjøre opp for meg. Det er mitt ansvar når jeg har tatt så dumme valg, men gjeldskravene tar nesten livet av meg, sier han.

Inkassogjelden til nordmenn er rekordhøy, og lå på over 115 millioner kroner i 2021, ifølge Finanstilsynet.

Inkassobyrået InkassoPartner ser en økning på 30 prosent i antall saker til behandling, sammenlignet med i fjor, frem til utgangen av april.

NESTEN DOBLET: Inkassogjelden i norske husholdninger har nesten doblet seg på elleve år, viser tall fra Finanstilsynet. Grafikk: TV 2

Daglig leder Geir Grindland er redd for at tallene kan bevege seg mot en økning på 50 prosent frem mot sommeren.

– Folk har blitt verre til å betale regningene sine. Vi får inn mange inkassosaker som gjelder folk som aldri har vært registrert hos oss før, sier han.

SLITER: Daglig leder i InkassoPartner, Geir Grindland, ser at stadig flere nordmenn sliter med å betale regningene dine. Foto: Privat

For Grindland er det tydelig at mange må gjøre harde økonomiske prioriteringer.

– Folk prioriterer strømregningene sine. Vi ser at inkassokravene til dem som nylig ble registrert hos oss sliter med å betale helt elementære regninger, som barnehageavgifter eller kloakk- og avløpsavgifter.

– Mange levde nok helt på grensa før alt ble dyrere. Nå er bufferen brukt opp, og det vipper folk av pinnen og inn i et økonomisk uføre, sier Grindland.

– Et helvete

Etter at Johnny Risjord ble rusfri i 2009 skaffet han seg to jobber for å øke inntekten. Han hadde opparbeidet seg stor usikret gjeld, som i dag ligger på over millionen.

VONDT: – Det er vondt og måtte vurdere hva man har råd til å kjøpe av mat på butikken, spesielt med tanke på barna, sier Risjord. Foto: Andreas Dahlmo

– Jeg har to barn og en fantastisk dame som jeg er forlovet med. I lengre perioder har inntekten min vært den eneste vi har, og jeg måtte tjene nok penger til å betale ned gjeld og få familielivet til å gå rundt, sier Risjord.

I 2018 ble han sykmeldt, noe som gjorde at han fikk betydelig mindre å rutte med.

– Frem til jeg ble sykmeldt klarte jeg å betale regningene mine. Nå er det helt umulig. Det går på helsa løs, og dum nok som jeg er har jeg gått på de «enkle» løsningene ved å ta opp nye lån for å kunne betale ned de gamle.

– Det har blitt et helvete, sier Risjord.

Det tok tre år før han turte å være åpen om de økonomiske utfordringene. Ikke engang familien ante hva som tynget skuldrene hans.

GLEDE: En av Johnnys største gleder i hverdagen er naturen. Da får han puste. Foto: Andreas Dahlmo

– Det er tabubelagt og vanskelig å snakke med folk om dette. En ting er at det er ydmykende, men jeg tror mange er ukomfortable med å snakke om økonomi.

Psykisk påkjenning

Nå har Johnny atter en gang bestemt seg for å ta affære for å få hodet over vann. For andre gang har han søkt om gjeldsordning, i håp om å få en nedbetalingsplan som er mulig.

– Jeg opplever å bli møtt med standardsvar og få løsninger for å få til en nedbetaling som faktisk er realistisk, sier han.

Det er også helt nødvendig for hans psykiske helse, viser hans helsejournal, som TV 2 har fått innsyn i:

«En viss forutsigbarhet og sikkerhet rundt nedbetaling av gjeld bør komme på plass først som en forutsetning for og et ledd i videre stabiliseringsarbeid», heter det i helsevurderingen, som refererer til Johnnys psykiske helse.

Vurderingen er gjort av en psykolog, psykologspesialist og sykepleier.

– Bekymringen rundt økonomien trigger de psykiske utfordringene jeg allerede har. Jeg må få orden på dette for at jeg skal få puste og komme meg ut i arbeidslivet igjen. Det er det jeg aller helst vil, sier Risjord.

Kan få fatale konsekvenser

Psykologspesialist Arne Holte forteller at de psykiske helseutfordringene knyttet til økonomiske kriser og høy usikret gjeld i ytterste konsekvens kan være fatale.

ET STORT PROBLEM: Psykologspesialist Arne Holte vi må se på finanssektoren når det gjelder forebygging av psykiske lidelser. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– De psykiske konsekvensene av usikret gjeld er sterkere enn fattigdom og lav inntekt og på linje med skilsmisse og arbeidsledighet, sier Holte.

I Norge begår mellom 600 og 700 personer selvmord hvert eneste år, og økonomiske problemer har en klar sammenheng med denne tragiske statistikken, ifølge psykologspesialisten.

Han peker på at psykiske lidelser er en av samfunnets dyreste sykdommer.

– Psykiske lidelser koster samfunnet mellom 280-290 milliarder kroner hvert eneste år. Vi kan ikke behandle oss ut av problemet. Vi må forebygge, og da må vi se etter de arenaene hvor dette oppstår. En av dem er finanssektoren, sier Holte.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)





Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)





Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Større behov for omfattende hjelp

Politidirektoratet registrerte 5536 mottatte søknader om gjeldsordning i 2021. De som godkjennes blir sendt videre til namsmannen for videre rådgivning og for å utarbeide en nedbetalingsplan.

Antall inkassokrav som sendes til namsmannen har ifølge InkassoPartner økt, noe som resulterer i flere betalingsanmerkninger, pantsettelser og tvangssalg av boliger.

Dermed øker også sjansen for å havne utenfor samfunnet.

Også henvendelsene til NAV tyder på at omfanget av folks økonomiske utfordringer er større enn tidligere år.

– Enkelte tilbakemeldinger fra økonomi- og gjeldsrådgivningstelefonen hos Nav i mai 2022 kan tyde på at en del henvendelser handler om at økte utgifter har ført til problemer med å betjene gjeld som man tidligere har klart, sier seksjonsleder Jan Erik Grundtjernlien.

Hva er gjeldsordning? Når du har problemer med å betale gjelden din, og ikke får gjort frivillige avtaler om nedbetaling med kreditorene, kan du søke om offentlig gjeldsordning.





Avtalen kan være frivillig eller tvungen. En tvungen avtale vil si at det er retten som har avgjort at du skal få gjeldsordning.





Namsmannen vil lage et budsjett du skal følge i tiden du har gjeldsordning.





I budsjettet setter namsmannen av penger til rimelige bokostnader og levekostnader for deg og husstanden din.





Namsmannen vil følge forskrift om livsoppholdssatser Hvis inntekten din er høyere enn utgiftene, betaler du overskuddet til kreditorene.



Kilde: Politiet.no



– Flaks og tilfeldigheter

For at Johnny Risjord skulle tørre å åpne seg om de økonomiske problemene, og etter hvert be om hjelp, var det én person som ble spesielt viktig.

– Jeg møtte Guro på en konferanse. Hun har lang erfaring med gjeldsproblemer og har vært en redning på veien, forteller Risjord.

HINDRING: Ifølge Johnny Risjord er byråkratiet en stor hindring i å få tilrettelagt nedbetaling og hjelp med økonomien. Foto: Andreas Dahlmo

Guro Sollien Eriksrud, forbrukerøkonom og forfatter av boken «Lommeboka i hverdag og krise», møter mange med økonomiske situasjoner som er helt uhåndterbare.

– Det er viktig å presisere at årsakssammenhengen er kompleks. Har man psykiske utfordringer, er det også en større risiko for å havne i en gjeldssituasjon, sier Eriksrud.

– Det finnes løsninger, men man skal være ganske ressurssterk og frisk for å klare å navigere i systemet og kreve den hjelpen man har rett til. I tillegg er det dessverre også tilfeldigheter som avgjør hvem man møter på veien, sier Eriksrud.

Risjord er klar for å se fremover, men sorgen er likevel stor når han tenker på familien.

– Barna skal snart konfirmeres, det er helt forferdelig å ikke kunne gi de det de fortjener. Jeg vet at det er mange i dette landet som er i samme situasjon som meg.