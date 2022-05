18-åring ble løslatt fra varetekt – siktet for nye overgrep

I desember ble en 18 år gammel mann løslatt fra varetekt. Mandag ble han pågrepet på nytt, siktet for flere overgrep.

I to omganger har den nå 18 år gamle mannen blitt pågrepet og siktet for overgrep og voldtekt av barn under 14 år, skriver Nordlys.

Mandag ble han pågrepet på nytt, siktet for flere overgrep.

– Saken gjelder per nå 17 fornærmede over en periode på vel ett år, står det i fengslingskjennelsen fra Nord–Troms og Senja tingrett, skriver avisen.

I juni 2021 ble han pågrepet, deretter løslatt. Så ble han pågrepet på nytt i desember og løslatt senere samme måned på grunn av hans psykisk helse.

– Sakens kronologi viser at siktede ikke avstår fra å begå de handlingene han er siktet for, selv om han blir pågrepet og gis restriksjoner, heter det i kjennelsen, som blant annet viser til at han har brutt kontaktforbudet mot flere fornærmede.

Mannen er nå fengslet i fire uker. Nordlys skriver at mannens psykiske helse skal utredes.