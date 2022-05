Haaland advares før City-overgangen: – Må undertrykke egoet

Han mener de første ukene og månedene i England kan bli en sjokkartet for storscoreren fra Jæren. Pep Guardiola har tydelige krav og er strikt som trener, påpeker Ferdinand.

– Nye spillere får tid til å tilpasse seg under Pep i City. Det er en hard periode, og du slår ikke alltid til umiddelbart, sier den tidligere Manchester United-profilen ifølge Daily Mail.

Da Ferdinand ble spurt om Citys signering av Jack Grealish, spådde han at Grealish ville prestere enda bedre i sin andre sesong i den lyseblå drakten, etter en sesong i Guardiolas lære. Nå mener han at Haaland også må legge egoet til side.

– Det viktigste i dette blir ydmykheten hos spillerne som sliter. De sutrer ikke og lager ikke bråk. Det er der Haaland må gjøre sin del av jobben hvis ting ikke går på skinner. Man må undertrykke egoet, for i det store bildet handler det om å ikke forstyrre lagets moral, sier Ferdinand.

Guardiola er på sin side sikker på at Haaland vil bli en suksess i Manchester City, ettersom planen er at han skal være der i lang tid.

– Når han har scoret et så stort antall mål, er det fordi han er god. Men det er også viktig å huske på at han kommer til et nytt land, flytter inn i nytt hus og får nye venner. Alt dette er ting han må tilpasse seg, sier City-manageren ifølge The Mirror og utdyper:

– Om det tar uker, kjempefint. Om det tar måneder, går det også kjempefint. Han kommer ikke hit for å være her i to-tre måneder. Han har kommet for å bli her i mange år, håper jeg. Så om han trener mer tid, vil vi gi ham mer tid. Vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe ham, og jeg er sikker på at han kommer til å hjelpe oss også. Det er jeg ikke i tvil om.

Haaland noterte 86 mål på 89 kamper for Borussia Dortmund. Han kom til klubben for rundt 200 millioner kroner, og halvannet år senere får tyskerne godt over tre ganger så mye for salget til Manchester City.