Rahaf (34) slet med vonde krigsminner – TV 2-program ble redningen

I 2010 levde Rahaf Akroum (34) et normalt liv i hjembyen Aleppo i Syria. Hun tok en bachelorgrad i sosiologi, og året etter fikk hun jobb som sosiallærer på en grunnskole.

Men 2011 var også året da alt endret seg. Borgerkrigen brøt ut og plutselig levde hun midt i en slagmark.

Etter fem år på flukt i eget land, der hun ble vitne til brutale drap og nådeløs krigføring, bestemte hun seg for å flykte til Tyrkia – og senere over Middelhavet til Hellas sammen med datteren Naya, som den gang var fire år gammel.

I dag bor 34-åringen og datteren (7) på Rælingen utenfor Lillestrøm. De siste ukene har vi sett henne spille trompet i TV 2-programmet Korps United, med korpsleder Sigrid Bonde Tusvik (42) i spissen.

ET LITT ANNET KORPS: Akroum og ni andre minoritetskvinner er med Sigrid Bonde Tusvik i Korps United Foto: Thomas Andersen/TV 2

– Før jeg ble med på Korps United var jeg fengslet i vonde minner. Korpset reddet meg og fikk meg til å tenke mer positivt. Jeg har fått meg nye venner og har funnet gleden med musikk, sier syreren.

Se Akroum fortelle om den livsfarlige ferden fra Syria til Norge i videoen øverst i saken.

Levde i håpet i fem år

Akroum beskriver Syria som et vakkert og trygt sted å bo før krigen brøt ut. I dag kan hun ikke tenke seg å flytte tilbake til hjemlandet.

– Jeg levde i håpet om at alt kom til å bli bra igjen i fem år, mens krigen pågikk i Syria. Men jeg ga opp, og nå har jeg for mange vonde minner derfra.

Hun og datteren kom til i Norge i 2019, og hun la fort sin elsk på naturen og roen her.

– Det er noe med Norge som tar meg tilbake til slik Syria en gang var, forteller hun til TV 2.

I dag bor hun i en sokkelleilighet i et hyggelig nabolag. Her har hun og datteren bodd i ett år nå. 7-åringen i huset er ikke en beskjeden jente, og har ifølge moren blitt godt integrert på skolen.

– Det er gjennom Naya jeg kommer i kontakt med andre mennesker. I starten da hun begynte i barnehagen inviterte hun venner og foreldrene deres hjem til oss, noe som gjorde meg litt flau siden jeg ikke forsto språket så godt, sier hun og ler.

NYTT LIV: Hjemme i leiligheten på Rælingen lever Akroum og datteren et fredelig og godt liv. Foto: Sara Marie Broen/ TV 2

Da Akroum kom til Norge, hadde hun ikke kjent på trygghetsfølelsen på åtte år. Hun mimrer tilbake til 2011 da strømmen og vannet ble tatt ifra hun og familien. Det var det første hun merket av krigen.

– Alt ble vanskelig økonomisk og ingen av barna gikk på skolen. Skolebygget ble brukt til flyktningleir, og så fort området vi bodde i ble bombet, måtte vi flykte til et nytt område, forteller hun.

Akroum og familien flyktet fra sted til sted i Syria i fem år.

I løpet av årene jobbet hun frivillig i en flyktningleir der hun ble kjent med mange barn som hadde mistet både øynene, føttene og armene.

Inntrykkene er mange, men det vondeste minnet fra årene under krigen var da nabohuset ble bombet.

– Jeg var vitne til da nabojenta, som var på alder med datteren min, ble sprengt så kroppen ble delt i flere deler. Det er ubeskrivelig hvordan det føltes. Men det var da det gikk opp for meg at jeg må komme meg vekk herifra før det samme skjer med datteren min.

GLADE: Mor og datter en evig takknemlig for den muligheten de har fått i Norge, selv om de gjerne skulle hatt hele familien samlet der. Foto: Sara Marie Broen/ TV 2

Hun levde i håpet om at situasjonen skulle bedre seg og at krigen skulle ta slutt, men etter hvert som bombingen ble verre, skjønte hun at hun måtte ta et drastisk valg.

Hun valgte å ta den farefulle ferden sammen med ti andre syriske flyktninger over til Tyrkia. Sammen med smugleren gikk de i over ti timer i full medviten om at tyrkiske soldater kunne oppdage dem når som helst.

– Jeg ble tipset av smugleren om å gi barnet mitt sovemedisin slik at hun ikke skulle lage lyd på ferden. Det fungerte bra, heldigvis.

Grensevaktene var nådeløse, og de visste at de kom til å bli skutt på flekken om de ble oppdaget. Hjemme i Syria satt moren og søstrene igjen, og de var ikke særlig glade for det farlige valget hun gjorde.

Smilte for å betrygge datteren

Akroum og datteren kom seg til Tyrkia, og de flyttet inn til mannen hennes som også er faren Naya. Han flyktet til Tyrkia for å unngå militærtjeneste i Syria, bare noen måneder før datteren ble født.

– Livet ble veldig vanskelig i Istanbul. Jeg fikk bare strøjobber som var dårlig betalt, og siden jeg ikke hadde gyldig legitimasjon, hadde jeg heller ingen rettigheter der. Jeg og ekskjæresten min fungerte heller ikke noe bra sammen.

I 2019 bestemte hun seg for å flykte videre til Hellas. Sammen med datteren kom de seg til Bodrum i Tyrkia, og de ble med i en gummibåt sammen med 50 andre flyktninger over til Kos i Hellas.

– Verken jeg eller datteren min kunne svømme, så det var en stor risiko å ta. Men jeg ville ikke skremme datteren min, så jeg prøvde å smile og betrygge henne hele tiden.

Samme år ankommer de Norge. På mottaket i Refstad får de hjelp til å søke om oppholdstillatelse, og etter bare 15 dager får hun godkjente papirer.

– Det gikk så fort, og jeg er evig takknemlig for den hjelpen og mottakelsen jeg fikk.

Men det er ikke helt tilfeldig at Akroum endte opp akkurat i Norge.

– Jeg har en bror og en søster som bor i Norge, så det var hovedgrunnen til at jeg ville komme hit. Søsteren min bor i Lillestrøm, så det var hun som hjalp meg med å flytte til dette området.

For tiden tar Akroum opp norsk og engelsk på Lørenskog videregående skole, samtidig som hun jobber som ringevikar i en klasse med spesielle behov på Marikollen skole.

Tok opp musikkinteressen med korps

I fjor høst ble Akroum en del av Korps United gjennom en forespørsel i Røde Kors. Den relativt ferske landsborgeren var ikke kjent med konseptet korps fra før, men hun så på det som en gyllen mulighet til å lære mer om noe hun kan få bruk for senere.

TROMPETIST: Akroum spiller trompet i Korps United. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg har alltid vært veldig glad i musikk, og jeg har brukt musikk for å komme i kontakt med barn som har psykiske utfordringer gjennom jobber jeg har hatt tidligere. Musikk kan gjøre stor forskjell for mennesker, forklarer hun.

Akroum ble også med på Korps United for å komme i kontakt med nye mennesker.

– Det var vanskelig for meg i starten, siden jeg ikke er så stødig på norsk eller engelsk, men jeg ble fort kjent med de andre og vi har blitt en fin gjeng. Sigrid og Korps United har reddet meg på mange måter. Kommunikasjonen med de andre har også hjulpet meg med å forstå språket bedre.

Til tross for mange år i usikre og grusomme omstendigheter, føler Akroum seg heldig. På spørsmål om hun ønsker å flytte tilbake til Syria en dag, er hun tydelig i svaret sitt.

MUSIKKGLEDE: Korps United har spilt mange konserter og har virkelig vist hva de er gode for. Foto: TV 2

– Alt jeg trenger nå er trygghet, og det har jeg fått her. Jeg skulle selvfølgelig gjerne hatt hele familien min samlet, men foreløpig vet jeg ikke når jeg får møtt moren min eller søstrene mine, sier hun og legger til:

– Det er veldig tøft, men jeg er evig takknemlig for de mulighetene jeg har fått her i Norge.

