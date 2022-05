Ida (37) er kronisk syk: – Det er få som tør å ta oss inn

Hun var en helt vanlig tenåring, kanskje litt mer målrettet enn andre på sin alder. Hun jobbet hardt på skolen for å nå sine mål, og hadde allerede planlagt framtiden og hvordan livet skulle falle på plass.

På videregående flyttet hun hjemmefra – noe som senere skulle vise seg å være starten på et smertehelvete.

Det startet med smerter i magen. Dette var vel vanlig – det var sikkert stress siden hun akkurat hadde flyttet?

Så begynte diaréen og hun raste ned i vekt. Til tross for alle de nye symptomene og plagene i livet, forstod hun ikke alvoret før hun møtte opp på julaften hos foreldrene sine hjemme i Larvik.

Da foreldrene hennes åpnet døra med et smil for å ønske sin datter velkommen hjem til jul, kunne de ikke tro sine egne øyne. Vindstad hadde nå rast så mye ned i vekt at hun var ugjenkjennelig.

Før hun visste ordet av det, ble hun dratt etter beina til legen.

Når verden raser

Da hun kom til legen, trodde hun selv at hun kun skulle få en pille – og vipps så kunne hun leve som normalt igjen. Dét gikk dessverre ikke som forventet.

– Jeg var 17 og hadde et fantastisk liv med masse venner. Så ble jeg brått lagt inn på sykehuset, og det gikk fra alt til ingenting. Livet mitt handlet plutselig bare om sykdommen, og jeg ville jo ikke være alvorlig syk i en så ung alder, forteller hun til God morgen Norge.

Der ble hun nemlig raskt diagnostisert med Crohns sykdom, som i korte trekk gir betennelse i hele tarmsystemet, fra munn til endetarm.

Dette førte til at hun kunne gå på do opp til 40 ganger om dagen, hadde blod i avføring, og at hun kunne sitte på do i timesvis med smerter så intense at hun besvimte.

Fakta om Crohns sykdom Crohns sykdom er en kronisk betennelse i mage-tarmkanalen. Typiske symptomer er magesmerter og løs mage. Årsaken til sykdommen er ukjent. Det antas at tilstanden skyldes en kombinasjon av miljømessige, immunologiske og bakterielle faktorer hos personer som er genetisk disponerte. Det resulterer i en kronisk betennelse i deler av tarmen. Crohns sykdom har sammenheng med immunsystemet. Nøyaktig hva immunproblemet skyldes, er fortsatt ukjent, men det kan være en form for immunsvikt. Den typiske plagen ved denne sykdommen er tilbakevendende magesmerter. Ofte er det også diaré, med eller uten blod. Andre symptomer kan være følelse av oppblåsthet, kvalme, brekninger, nedsatt matlyst og vekttap.

Noen har sykdom hovedsaklig rundt og i endetarmsåpningen. Typisk er da betennelser, byller og sprekkdannelser.

Hos 10-20 prosent finner man sykdomsforandringer også i andre organer, som for eksempel hud, øyne, ledd og lever. Barn med Crohns sykdom kan bli forsinket i sin vekst og utvikling. Kilde: NHI

– Det verste for meg den gangen, var i forhold til venner. 17-åringer har jo ikke tid eller lyst til å besøke hverandre på sykehus, men i etterkant skjønner jeg jo det selvfølgelig. Men akkurat der og da, var det veldig vondt.

Hun fortsetter:

– Jeg mista totalt meg selv. Jeg klarte ikke å gre håret selv eller å dusje. Det var definitivt noen år hvor jeg rett og slett ikke levde.

Skolen var den eneste lille biten hun hadde igjen av sitt gamle seg, og hun prøvde så hardt hun kunne for å følge med fra sykesenga.

Til tross for at hun til og med tok permisjon fra sykehuset for å komme seg på skolebenken, ble hun møtt med lukkede dører.

– Jeg var vant til å være på skolen og gjennomføre alt, men plutselig var det ikke noen som krevde noe av meg lenger. Mamma kjempet så hardt hun kunne for at jeg skulle få fortsette, men ble møtt av en kald skulder. Skolen ville ikke samarbeide, og til slutt fikk jeg en telefon om at jeg ikke fikk ta eksamene mine, siden jeg hadde for mye fravær, forteller hun.

«Tabu»-sykdom

Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er de to tarmsykdommene som går under fellesbetegnelsen IBD, og Vindstad forklarer grunnen til at det fortsatt er et tabu samtaleemne i dag:

– Det kan komme av flere grunner. Mange av oss opplever rett og slett å bæsje på seg i offentlige rom. Er du ungdom, så er det kjempetøft. Jeg gjorde det selv på en skolebuss da jeg var 18, og det er det mest nedverdigende jeg noensinne har opplevd. Jeg tror det gjør så mye med deg som et menneske, for det er jo ingen som har lyst til å være sånn. I tillegg må man alltid ha kontroll over hvor doene er, som kan være veldig tøft.

Derfor jobber hun aktivt om å spre åpenhet om sykdommen, slik at andre i samfunnet også skal tørre å stå frem om diagnosen sin.

– Det finnes ikke for mye åpenhet om dette, fordi det er så enormt viktig å snakke om det for de som kommer etter. Det eneste jeg ønsket meg da jeg var nydiagnostisert, var kunnskap og informasjon, men jeg fant det ikke der ute. Derfor har jeg valgt å starte podkasten min, slik at jeg kan spre den åpenheten, forteller Vindstad.

IBD-PANELET: I podkasten tar de for seg problemstillinger som kan hjelpe alle. Foto: Privat

Hun har nemlig startet podkasten «Shit happens», som skal ta lytterne med på en reise om IBD-relaterte problemstillinger, slik at både syke og friske kan lære litt mer.

– Vi tar opp temaer som alle kan dra nytte av, ikke bare oss med IBD. Det er foreldrerollen som syk, sex og samliv, hvordan få et bra liv som syk, og temaer alle kan lære litt om.

Ville ikke bli «én av dem»

Alle rundt henne så at hun hadde så vondt, og at hun fortsatt prøvde, til tross for sykdommen. De ba henne om å bli ufør, men det var noe av det siste hun kunne tenke seg. For hun ville så sårt ikke bli «én av dem».

– Det tok litt tid før jeg skjønte at «én av dem» er som alle oss. De er helt vanlige mennesker som har lyst til å jobbe, og jeg kan si med hånden på hjertet at det ikke finnes uføre mennesker som ikke har lyst til å jobbe. Det er ikke plass til oss i samfunnet som ikke er A4, siden vi er for utforutsigbare. Det er få som tør å ta oss inn, som er trist fordi vi har så mye kunnskap vi kunne bidratt med.

I dag har Ida gått tilbake til jobb, og jobber nå med å være rådgiver for den sykdommen som en gang tok fra henne alt. Og til tross for at hun har vært ekstremt syk selv, ønsker hun å vise andre at det fortsatt er mulig å bli bedre.

Og hvis hun skulle sett tilbake på 17 år gamle Ida som fortsatt lå i den sykesenga og skulle ønske livet var over, kommer én spesifikk tanke opp:

– Sykdommen har vært både en forbannelse og en velsignelse, men jeg hadde aldri klart å bli den personen jeg er i dag uten alle de erfaringene jeg har i ryggsekken. Jeg skulle så ønske at jeg kunne gå til den 17-åringen og rista i henne, og fortalt henne at: «Du kommer til å få et fantastisk liv når du er 37».