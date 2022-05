Stoltenberg: – Våre økonomiske valg har konsekvenser for vår sikkerhet

Tirsdag var det varslet at generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, skulle holde tale til Verdens økonomiske forum sammen med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og Spanias statsminister Pedro Sanchez.

– Det er vanskelig å tro at vi i Davos i dag må snakke om krig, sier Ursula von der Leyen innledningsvis.

EU-lederen snakker om hvordan vi sammen kan gjøre digitaliseringen i samfunnet til noen bra, og kjempe mot dens trusler. Hvordan vi sammen kan utvikle oss for å sammen bidra til en bedre framtid.

– Det er hva vi burde snakke om her i dag, men i stedet må vi adressere kostnadene og konsekvensene av Putins valgte krig, fortsetter hun.

Legger fram gigantpakke

Lederen av EU-kommisjonen beskriver «krigens spillebok» som tatt ut av et annet århundre og sier store deler av verdensøkonomien nå blir satt på spill.

– Derfor er det å stå imot Russlands aggresjon en oppgave for hele det globale samfunnet, sier Von der Leyen.

For første gang i historien bidrar EU med militærhjelp til et land under angrep og en fullstendig mobilisering er nå satt i gang.

– Vi foreslår nå en finansieringshjelp på 10 milliarder euro. Det er den største makrofinansieringspakken som noen gang er lagt fram fra den Europeiske unionen til et tredje land.

I tillegg nevner hun blant annet den store økonomiske pakken fra USA, som ble vedtatt i Senatet i forrige uke, hvor det ble bevilget 40 milliarder dollar til Ukraina.

Taler til verdens rikeste

EU-kommisjonens leder gir ordet videre til Jens Stoltenberg.

– President Putins krig har ødelagt deler av Europa. Det endrer spillereglene, sier generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg innledningsvis.

Generalsekretæren kommer med to av Natos hovedoppgaver for å takle den russiske aggresjonen.

– Å finne støtte til Ukraina, og å hindre krigen i å eskalere.

Stoltenberg snakker om viktigheten av å støtte det krigsherjede landet med både økonomiske ressurser, samt militære.

– Vi ble kanskje sjokkerte over Russlands brutale invasjon, men vi skal ikke la det overraske oss. Denne invasjonen var en av de mest forutsigbare handlingene av militær aksjon noen sinne, sier Stoltenberg.

Generalsekretæren sier Nato over flere måneder delte etterretning for å advare mot Putins planer og Stoltenberg sier forsvarsalliansen har tilpasset seg og forberedt seg helt siden invasjonen i 2014.

Mener Putin har mislykkes

Stoltenberg snakker om hvor mange tropper alliansen har og at de er klare til å forsvare et hvert land som trues av andre.

– Ikke for å provosere fram en konflikt, men for å unngå en konflikt og for å bevare fred, sier han.

Putins valgt om å invadere nabolandet Ukraina har, ifølge generalsekretæren, bare ført til en større Nato-støtte blant europeiske land. Dermed mener han at den russiske presidenten har mislykkes med sine strategiske mål.

Samtidig er Stoltenberg tydelig på at Nato må adressere Tyrkias blokkering av å inkludere Finland og Sverige i alliansen, noe han tror de vil lykkes med.

Generalsekretæren sier mange har jobbet hardt for å få til en mer globalisert økonomi, men at det ikke kommer uten en pris.

– Men vi må være klare på at våre økonomiske valg har konsekvenser for vår sikkerhet. Frihet er viktigere enn handelsfrihet. Det å beskytte våre verdier er viktigere en profitt, sier Stoltenberg avslutningsvis.