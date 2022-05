Stort smitteutbrudd i KBK – har bedt om utsettelse av Tromsø-kampen

Eliteserie-klubben Kristiansund har henvendt seg til Norges Fotballforbund i håp om å få utsatt morgendagens planlagte Eliteserie-kamp mot Tromsø.

Årsaken er et stort virusutbrudd i Kristiansund, som har satt nesten hele spillerstallen til Christian Michelsen ut av spill.

– Det startet med at et par av A-spillerne meldte inn feber og vond hals i går. Nå er vi kommet opp i 16 mann som er hos legen. Tar du med at fem spillere er langtidsskadd, og at Brynjolfur Willumsson ikke kan spille mot Tromsø, så skjønner du at det ikke er så mange igjen, sier KBKs sportslige leder Terje Wiik.

Ifølge han er bare fire eller fem spillere friskmeldt og på feltet tirsdag.

– Jeg har prøvd å telle litt, og jeg klarer ikke å skjønne at vi skal stille lag mot Tromsø i morgen. Det vil være uforsvarlig, sier Wiik.

NFF jobber med avklaring

I NFF bekrefter konkurransedirektør Nils Fisketjønn at forbundet har mottatt en søknad om en utsettelse.

Norges Fotballforbund og Nils Fisketjønn vil komme med en avklaring så snart som mulig. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en søknad basert på sykdomstilfellet i Kristiansund. Vi evaluerer den og vil komme med en avklaring så snart som mulig, sier Nils Fisketjønn.

Ifølge Terje Wiik i KBK har det vært et smitteutbrudd - som ikke handler om Corona - i Kristiansund i det siste. Tidligere denne uka slo det ut i både G18- og G19-troppen.

Nå er det A-laget og administrasjonen rundt som har fått det.

Det betyr nok en utfordring for et KBK-lag som er hardt prøvet etter bare ett poeng på de første sju kampene.

– Vi har egentlig sett energisk og motiverte ut for den sportslige utfordringen før dette traff oss, så jeg må innrømme at det er ganske fortvilende når det kommer et stort smitteutbrudd på toppen, sier Wiik.