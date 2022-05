Miriam (32) leide ut leiligheten sin – kom hjem til sprøytespisser, aske og blod

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Da Miriam Øyna leide ut leiligheten sin for første gang, gikk det galt. Nå advarer hun andre.

Er du blant de som vurderer å leie ut boligen din i sommerferien? Da bør du lese Miriam Øyna (32) sin historie.

I 2018 leide hun ut sin leiliget mens hun selv var på ferie. Da hun kom tilbake til Oslo og skulle låse seg inn i boligen sin, skjønte hun at noe var galt.

– Jeg så at døren var åpen. Da jeg kom inn i leiligheten, så jeg at alt var kaos. Det var aske på gulvet, blodflekker på gulvet, sneiper i potteplantene, sprøytespisser på kjøkkenskapet, og skapene var tømt for innhold, sier hun til God morgen Norge, og fortsetter:

LEIDE UT PÅ AIRBNB: Miriam Øyna (32) fikk frastålet store verdier etter å ha leid ut leiligheten sin. Foto: Privat

– Jeg gikk rundt og prøvde å få et overblikk over hva som hadde skjedd.

Verdier til 200.000

Smykkeskrinet var tømt, og bunaden hennes var søkk vekk. Totalt var verdier for 200.000 kroner borte.

– Det svartna litt for meg, og jeg hyperventilerte i fem minutter.

Øyna prøvde først å få tak i personen som hadde leid av henne, men hun fikk ikke noe svar. Leiligheten var nemlig leid av en falsk profil via utleieselskapet Airbnb. Dette ble starten på jakten på hvem som kunne stå bak dette.

– Jeg hadde ikke vært i en slik situasjon før, og jeg lurte på hva jeg skulle gjøre videre, forteller 32-åringen.

ROT: Dette synet møtte Miriam Øyna (32) da hun kom hjem igjen etter ferien. Foto: Privat

Hun ringte først til sin far, og deretter til politiet.

– Jeg ringte så forsikringsselskapet og Airbnb for å få hjelp, og fikk opprettet en sak, sier Miriam.

Telefonen som endret saken

Miriam trodde at historien sluttet der. Ingen visste hvem som hadde leid leiligheten, men etter én uke fikk hun en telefon som gjorde at saken tok en ny vending.

– Politiet ringte meg og sa de hadde funnet Mac-en min. Da jeg logget meg på den, kom jeg rett inn på en innlogget Facebook-profil.

MISTET BUNADEN: Bunaden forsvant etter at hun leide ut leiligheten sin. Foto: Privat

Det skulle vise seg å være gjerningsmannen sin profil.

Etter mye om og men ble gjerningsmannen etter hvert tatt, takket være Miriam sine egne undersøkelser. Hun fikk igjen det hun har tapt økonomisk, men bunaden og smykkene er fortsatt borte.

Historien til 32-åringen ble først kjent da hun valgte å dele sine erfaringer på TikTok. Siden har videoene gått viralt, og mange har vist stor interesse for saken.

Undersøk leietakeren

– Det er en helt forferdelig historie, og det er stressende å komme hjem til dette, forteller forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Selv om det Miriam opplevde hører til sjeldenhetene, mener han at alle kan lære noe av hennes historie.

Derfor har Iversen følgende råd til alle de som skal leie ut sin bolig i sommerferien.

FORBRUKERRÅDETS TIPS: Thomas Iversen anbefaler alle å skaffe seg en god forsikring, i tillegg til å tenke seg nøye om. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

– Man kan aldri være helt sikker, men på mange profiler kan man undersøke potensielle leietakere. Da kan man sjekke om de har noen brukeranmeldelser fra tidligere utleiere. Det kan være med å vise om profilen er ekte eller ikke. Ferske profiler som inneholder lite informasjon kan man styre unna hvis man leier ut for første gang.

– Hvis det er noen som er proffe på dette, klarer de kanskje å lure en utleier uansett?

– Det er aldri offeret sin skyld når det er noen som er ute etter å lure deg, men det handler om å minimere risikoen, påpeker Iversen.

Sjekkliste for utleiere

– En god forsikring er et godt første bud. Da kan man ha en innboforsikring som også dekker kortidsutleie, men det er ikke alle innboforsikringer som har dette. Dette må man da kjøpe i tillegg. Plattformen du leier ut på kan også ha forsikringsordninger som kan sikre noe i forbindelse med skade.

I tillegg til dette anbefaler forbrukerjuristen at man fjerner verdisaker og gjenstander man er redd for.

– Det er lurt både med tanke på tyveri, men også med tanke på skader eller uhell. Har du en gammel vase eller et bilde du er glad i, så kan du ta det bort. Uhell kan jo skje, sier han.

Kvier seg for å leie ut

For Miriam sin del var dette første gang hun leide ut leiligheten sin. I ettertid er det flere ting hun ville ha endret på i forkant av besøket.

STOR RESPONS PÅ TIKTOK: Miriam delte historien sin på TikTok. Foto: Skjermdump av @miroyna, TikTok

– Hadde jeg lagt den ut i god tid, hadde jeg fått gjester som planlegger i god tid. Jeg skulle også gjerne ha møtt personen ansikt til ansikt og overlevert nøkkelen. Ikke alle har muligheten til det, men det hadde vært bra for meg, sier Miriam.

Det aller viktigste hun ville gjort om hun skulle gjort det på nytt, er å låse ned verdisakene sine.

– Kommer du til å leie ut boligen din igjen?

– Nei, ikke med det første.

God morgen Norge har vært i kontakt med politiet, som ikke ønsker å kommentere saken. Airbnb har ikke svart på vår henvendelse.