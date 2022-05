Påstand om 21 års fengsel for draps- og drapsforsøkstiltalt mann i Molde

Aktor la ned påstand om 21 års fengsel for mannen som er tiltalt for drap, voldtekt og tre drapsforsøk i november i fjor i Molde.

Aktor Inger Myklebust mener retten bør lande på en straff på 17 års fengsel isolert for drapet, skriver Romsdals Budstikke.

Videre mener hun at voldtekten som mannen er tiltalt for, skjedde under svært skjerpede omstendigheter, og at retten bør lande på fem-seks års fengsel. Selv om voldtekt normalt gir fire års fengsel.

– Når det gjelder drapsforsøkene, er de av svært ulik karakter. Det er vanskelig å si noe om straffeutmålingen, sa Myklebust i retten.

I retten ble også tiltalen skjerpet fra to til å gjelde tre drapsforsøk, skriver NRK.

Husker ikke

Da rettssaken startet i Møre og Romsdal tingrett, forklarte den tiltalte at han ikke husket noe fra drapsnatta. Han nektet derfor straffskyld etter tiltalen.

Det var natt til 24. november i fjor at Helen Luel Asefaw ble drept i Molde. Før drapet skal den tiltalte 27-åringen ha voldtatt henne.

Paret var fortsatt formelt gift, men hadde flyttet hver for seg noen måneder før drapet. Paret hadde et barn sammen.

Kort tid etter drapet skal 27-åringen også ha forsøkt å drepe en annen mann og hans 17 år gamle sønn. Mens faren kom fra det uten alvorlige skader, ble sønnen påført kritiske hodeskader som senere har gitt ham varig skade.

Mener drapet ble begått med hensikt

Det var en familierelasjon mellom familiefaren og den drepte Helen Luel Asefaw, og mannen skal ha hatt en meklerrolle mellom ektefellene.

Ifølge tiltalen brukte 27-åringen en vektløfterstang da han slo seg inn gjennom et vindu hos ektefellen på Fugleset i Molde og senere en verandadør hos familien i sentrum av byen. Denne stangen brukte han også etterpå mot ofrene som ble påført massive skader.

– Vi mener drapet på Helen ble begått med hensikt og overlegg, sa aktor Inger Myklebust i sitt innledningsforedrag i retten.

Under forklaringen forklarte faren som ble angrepet, at den drepte tidligere hadde dratt til krisesenteret og forklart at hun var redd for at tiltalte skulle drepe henne.