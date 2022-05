– Det blir djevelsk spennende

Det startet som en vill idé tilbake i 2016. Nå kan den tanken bli en realitet når FIS møtes i Milano for å avgjøre VM-destinasjonen for 2027.

– Jeg husker at en kamerat av meg ringte for å foreslå at Narvik burde søke om å få VM i alpint i 2025. Jeg lurte på om han hadde drukket mye, humrer Rune Edvardsen (Ap), ordfører i Narvik.

Siden den gang er det jobbet hardt for at den ville tanken skulle bli en realitet.

SPENT: – Vi er ikke favoritter og vi kommer til å søke igjen dersom det ikke går denne gangen, sier Rune Edvardsen, ordfører i Narvik. Foto: Narvik kommune

I april i fjor leverte Narvik, kommunen og Norges Skiforbund sammen en søknad om å arrangere det første rene alpint-VM i Norge i 2027.

– Vi har gjort det vi har kunnet, og vi har hatt møter med hvert enkelt land som skal avgjøre dette på onsdag, sier Edvardsen.

Et gedigent arrangement

– Planen var egentlig å søke om VM i alpint i 2025, men siden Trondheim er tildelt VM i nordiske grener da, var det litt for drøyt å planlegge for to store mesterskap det året, forteller ordføreren.

VM i Alpint er et av de største idrettsarrangementene i verden, bare Olympiske leker er større.

Skulle Narvik få tildelt arrangementet, vil dette bli det største arrangementet i Nord-Norge igjennom tidene.

Ordføreren føler at det er bred støtte.

– Ja, i hele landsdelen. Faktisk så får vi støttet erklæringer fra hele Norge. De er spente og heier på Narvik nå, sier Edvardsen.

Favoritter til å vinne er Soldeu (Andorra), men Narvik er også i knallhard konkurransen med de andre søkerstedene som Garmisch-Partenkirchen (Tyskland) og Crans Montana (Sveits).

– Vi er ikke favoritter, det har vi skjønt. Vi har historien imot oss, for kun en gang tidligere har et søkersted fått tildelt VM på første forsøk, sier Rune Edvardsen.

Et arktisk-VM

Norge har søkt om VM i alpint tidligere, men ikke nådd fram. I den omfattende og grundig søknad som er levert, er det lagt vekt på et arktisk VM som skal arrangeres nord for polarsirkelen og i en bakke som ligger i spektakulære omgivelser.

ARKTISK VM: Et VM i Narvik vil bety enormt mye for markedsføringen av landsdelen og Norge ut i verden. Foto: Kjetil Janson

Når man står på toppen av Narvikfjellene, ser man rett ned i havna. En slik utsikt finner man knapt noe sted.

Det legges opp til et kompakt arrangement med korte avstander.

Det er delegatene fra hvert land som deltar under FIS-kongressen i Milano på onsdag, som skal avgjøre hvilket land som blir tildelt VM i 2027.

Til stede der er skipresident Erik Røste.

– Det er 18 nasjoner som skal stemme i FIS-Council, og det er fire søkere. Det er mer åpent enn noen gang. Valgordning er slik at vinneren må ha mer enn 50 prosent og det betyr at det kan bli flere valgomganger, sier Erik Røste, president i Norges Skiforbund på telefon fra Milano.

SPENT: – Vi er nøktern optimister og realister her nede i Milano, sier Erik Røste, president, Norges Skiforbund. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

klokken 16 starter VM-presentasjonene. Narvik og Norge starter sin presentasjon klokken 17.20.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger og konseptet er veldig spektakulært. Det er noe nytt og annerledes enn det de andre arrangører kan vise til, sier Røste.

Det er sjeldent at det er så mange som fire nasjoner som kjemper om å arrangere et VM i Alpint på et bestemt år. Det viser at interessen er stor.

– Hva sier magefølelsen, Røste?

– Folk her nede holder kortene tett til brystet. Vi er nøktern optimister og realister. Vi har gjort den jobben vi har planlagt å gjøre, forteller skipresidenten.

– Vi søker igjen

I Narvik skal man samle en del folk for å se avgjørelsen sammen. det er forventet av avgjørelsen vil falle rundt klokken 19 onsdag kveld.

– Det blir djevelsk spennende for å si det rett ut. Vi har fått gode tilbakemeldinger på søknaden vår, så nå er det bare å vente, sier Rune Edvardsen.

RÅTT: Narvik kommer til å søke igjen dersom det ikke skulle gå veiene denne gangen. Foto: Rune Dahl

– Hvor stor blir skuffelsen hvis dere dere ikke får VM i alpint?

– Vi kommer ikke til å henge med hodet, vi skjønner realismen i dette, sier Narvik-ordføreren.

– Kommer dere til å søke på nytt?

– Jeg kan vel avsløre allerede nå at vi kommer til å søke på nytt, sier Rune Edvardsen, ordfører i Narvik.

Erik Røste bekrefter at Narvik og Norge kommer til å søke igjen.

– På vegne av Norges Skiforbund er det nok så enkelt. Jeg føler meg trygg på at vi får VM til Narvik, men jeg kan ikke si når. Konseptet er veldig bra, sier Erik Røste, president i Norges Skiforbund.

En ting kan Røste love onsdag ettermiddag.

– Jeg skal stemme på Narvik. Det lover jeg, hvis ikke må jeg vel bli igjen her i Italia, humrer en optimistisk skipresident.