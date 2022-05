Aleksej Navalnyj med nytt Putin-stikk

Oppdateres.

SISTE: Klokka 11.10 varsler den russiske domstolen at de opprettholder fengselsstraffen på ni år for Aleksej Navalnyj.

Tirsdag fortsetter ankesaken til den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

Kort tid etter at retten var satt, kom Navalnyj med flere krasse uttalelser rettet mot Russlands president Vladimir Putin.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters, sier den fengslede opposisjonslederen til den russiske domstolen at hele krigen i Ukraina er bygget opp på en løgn.

– Krigen i Ukraina er Putins idiotiske krig, sier Navalnyj.

Mannen er kjent for å være Russlands største politiske fange, og har over lang tid kritisert den russiske presidenten.

– Én galning har fått klørne inn i Ukraina, og jeg vet ikke hva han vil med det – denne gale tyven, sa Navalnyj om Putin, ifølge Reuters.

Kaller verdens ledere for hyklere

I et langt innlegg fra Navalnyj, publisert av nyhetsbyrået TIME mandag, kom opposisjonslederen med en lang tirade, hvor han beskriver Russland som et stort diktaturland.

– Kanskje Vladimir Putins sanne kall er å lære oss en lekse – oss alle fra verdensledere til vanlige folk. Det har han gjort svært godt, skriver Navalnyj.

Han legger til:

– Han har igjen minnet oss om at dersom man begynner med «bare litt valgfusk», så ender det alltid i diktatur. Og diktatur leder til krig. Det er en lekse vi ikke skulle glemt.

I tillegg til den harde kritikken mot Putin, kommer Navalnyj også med hard kritikk mot andre lands ledere og kaller dem hyklerske.

– Verdens ledere har hyklersk snakket i årevis om en «pragmatisk tilnærming» og fordelene med internasjonal handel. Dermed gjorde de seg i stand til å dra nytte av russisk olje og gass mens Putins grep om makten ble sterkere.

Anket dommen

Opposisjonslederen ble dømt til en ni år lang fengselsstraff i mars og valgte å anke dommen.

Fra før soner han en straff på to og et halvt år for brudd på meldeplikt etter en betinget dom i 2014. Navalnyj kan overføres til en mye strengere fangeleir dersom anken avvises i den russiske domstolen.