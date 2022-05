Lokkar med billig drivstoff – analytikar trur ikkje det vil vare

Torsdag førre veke dukka det opp ein svær oljetank på Reset i Førde, med to tilsynelatande beskjedne pumper på sida.

På to store gule skilt står prisen skrive med store bokstavar.

Bensinen kosta 21,68 og diesel kosta 20,79, fleire kroner billegare enn ved dei større bensinstasjonane i Førde sentrum.

Skilta er skrive med tusj på ein papplakat, som skal bli ståande til tanken er tom.

Det var Firda som først omtalte saka.

OLJETANK: Ein lastebil stopper ved den noko beskjedne bensinstasjonen i Drotningsvik. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Billig drivstoff

Dette var stasjon nummer 21 som selskapet Oljeleverandøren opnar, og denne veka skal det opne tre til i Hordaland, melder Firda.

Til avisa seier Kent Helge Markus, som er dagleg leiar i Oljeleverandøren, at dei planlegg å halde låge prisar så lenge ikkje innkjøpsprisen stig veldig.

Han seier dei kan selje billigare bensin enn dei store kjedene, fordi dei er ein mindre og meir lettdriven organisasjon som ikkje treng tene så mykje pengar.

– Dei blir nok irritert på meg, dei andre stasjonane, men eg bryr meg ikkje om det, seier han til Firda.

Strøymer til

Ikkje uventa, så fall dei billige prisane i smak hos bilistane.

I helga stod bilistane i Førde i kø for å fylle drivstoff til det som på det meste var nesten fem kroner billigare enn på dei større bensinstasjonane. Dei enda opp med å tømme ein heil tank.

FYLLER: Gunnar Takle er innom Oljeleverandøren i Drotningsvik for å fylle drivstoff. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Også i Drotningsvik utanfor Bergen, har bilistane fått med seg at drivstoffet hos Oljeleverandøren ofte er billigare enn hos bensinstasjonane i nærleiken.

– Det er som oftast billigare her, så då fyller eg her. Ein må jo få pensjonen til å gå rundt, seier Gunnar Takle, som er innom for å fylle tysdag ettermiddag.

Lite gevinst

Sjefsanalytiker i Rystad Energy, Per Magnus Nysveen, trur små aktørar som Oljeleverandøren vil slite i lengda, fordi det er ein vanskeleg marknad å konkurrere i.

IKKJE LIV LAGA: Sjefsanalytiker i Rystad Energi, Per Magnus Nysveen, trur små aktørar som sel drivstoff billig, ikkje vil halde ut i konkurransen med dei større kjedane. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Mesteparten av bensinprisen er bestemt av den internasjonale marknaden, og dei større aktørane har nokre stordriftsfordelar med tanke på distribusjon, seier han.

Han peikar på at det er ein liten del av bensinprisen som faktisk er konkurranseutsett.

– Av ein bensinpris på 25 kroner, er det 3-4 kroner som er basert på distribusjon og forteneste. Viss dei klarar å kutte det med femti prosent, vil det framleis berer synest på bensinprisane med ein til to kroner. Då trur eg de vil ha vanskeleg for å få gevinst.

HØGE PRISAR: Bilistar har måtte venne seg til høge prisar på drivstoff siste tida. På ein bensinstrasjon i Drotningsvik var prisane fleire kroner høgare enn hos småaktøren Oljeleverandøren som held til eit par hundre meter bortanfor. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Men ei krone her og ei krone der kjem kanskje godt med for forbrukaren, som kan vente seg at dei høge drivstoffprisane forblir høge ei stund framover.

– Me må rekne med bensinprisar langt oppå 20-talet i alle fall til august. Enkelte stadar i Noreg kan me til og med sjå 30-talet, seier Nysveen.

– Altfor dyrt

Ved oljetanken i Drotningsvik er det mange som sukkar når TV 2 fortel dei om Nysveen sin spådom.

– Eg har båt utanom også, så det svir litt ekstra, seier Fredrik Bruland, som seier han ofte er innom for å fylle fordi det er billigare.

DYRT: Stigande bensinprisar hos dei tradisjonelle bensinstasjonane, som blir utfordra av små leverandørar som «Oljeleverandøren» som har ein pris som ligg fleire kroner lågare per liter. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Prisane er for høge. Tenk på småbarnsfamiliane! Her er jo dei fleste avhengig av bil både når ein skal på butikken og på jobb. Det er for gale, seier Takle.