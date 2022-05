Alle barn skrevet ut fra sykehus etter kontakt med salpetersyre

Åtte barneskoleelever hoppet mandag over et gjerde til et industriområde på Stathelle i Telemark og kom i kontakt med salpetersyre.

Alle åtte ble sendt til legevakt etter hendelsen. To av dem ble innlagt. En av dem var innlagt frem til tirsdag formiddag. Det opplyser direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Geir Jørgen Bekkevold, til TV 2.

Hendelsen skjedde i skoletiden.

Politiet har opprettet sak på hendelsen, og den vil bli etterforsket.

– Barna hadde vært på skoletur, og noen av elevene oppsøkte en bedrift i nærheten. Der hadde de funnet en beholder som skal inneholde salpetersyre, sier politiadvokat Margrethe Wigeland Øiestad.

Hun sier at skolen hadde tett kontakt med daglig leder i selskapet og vedkommende opplyste om at beholderen inneholdte salpetersyre.

– Flere elever ble tatt med til legevakt og senere til sykehuset i Skien for observasjon. Vi har ikke fått tilbakemeldinger på at de skal ha fått noen skader, sier politiadvokaten.