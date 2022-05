Ancelotti svarte om Mbappé-sjokket for første gang

MADRID (TV 2): Real Madrid-manageren var i strålende humør da startskuddet gikk for finaleuken i Champions League. Bortsett fra på ett spørsmål.

Den store snakkisen i Real Madrid har nemlig ikke vært lørdagens Champions League-finale, men Kylian Mbappés avgjørelse om å takke nei til klubben og skrive ny treårskontrakt med PSG.

På spørsmål om franskmannens avgjørelse og hvordan den har blitt tatt imot i Real Madrid-garderoben, svarer trener Carlo Ancelotti diplomatisk:

– Det er ganske tydelig for oss hva vi må tenke på nå. Vi har respekt for avgjørelsene som tas, og for alle klubber. Men det vi må tenke på, er å forberede finalen så godt som mulig.

Da han fikk et nytt Mbappé-spørsmål fra en fransk journalist, var Ancelotti enda kortere:

– Jeg forstår deg, jeg respekterer jobben din, men jeg kommer aldri til å snakke om spillere som ikke er i Real Madrid.

Latter i salen

Pressen som var til stede under mediedagen på Real Madrids treningsanlegg tirsdag fikk dermed ikke overskriftene de hadde håpet på, men Ancelotti viste seg fra en langt mer underholdende side på andre spørsmål.

Da en brasiliansk journalist spurte om han kom til å starte med Rodrygo, ettersom han kom inn fra benken og imponerte med to mål mot Manchester City, sendte Ancelotti spørsmålet i retur.

– Ville du brukt ham fra start?

– Ja, svarte den brasilianske journalisten.

– Det du sier, gir jo ingen mening, ettersom han har kommet inn fra benken og utgjort forskjellen, sier Ancelotti til latter fra salen.

– Jeg bekymrer meg ikke for Rodrygo. Jeg vet nøyaktig hva han kan gjøre hele kampen. Dette er en kamp for flere enn elleve spillere, legger han til.

Rodrygo scoret to kjappe og sikret ekstraomganger:

– En ekstra motivasjon

Vinner han lørdagens finale, blir Ancelotti tidenes første trener til å vinne Champions League fire ganger. Men italieneren vil ikke høre snakk om at han er ekspert på området.

– Mange av spillerne mine spiller sin femte Champions League-finale på åtte år. For meg er det den andre i samme tidsrom. Jeg spør dem hva som er beste måte å forberede seg på, sier Ancelotti med et smil.

Lørdagens finale er et oppgjør mellom laget som har vunnet flest Champions League-trofeer (Real Madrid med 13) mot laget som har vunnet tredje flest (Liverpool med seks).

Vinner Liverpool, utligner de AC Milan som det nest mestvinnende laget i historien. Det er tidligere Milan-sjef Ancelotti klar over.

– Liverpool har seks, Milan har syv. Mine venner i Milan sier «vær så snill, ikke la dem vinne». Det kan være en ekstra motivasjon, sier Real Madrid-sjefen.

Selv om han nylig trente erkerivalen Everton, er Ancelotti full av lovord om Liverpool:

– Det er en klubb jeg respekterer mye.